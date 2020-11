Perché si ostruiscono le arterie? Quando le arterie si restringono, e il flusso sanguigno verso il cuore ed altri organi vitali è limitato dall'ostruzione delle "autostrade" dell'organismo, si parla di aterosclerosi. Una patologia infiammatoria cronica a carico del sistema cardiocircolatorio che si verifica quando i depositi di grasso si accumulano lungo le pareti delle arterie, per questo spesso viene definita come indurimento delle arterie, o arterie ostruite. I soggetti che presentano questi fattori di rischio sono maggiormente esposti all'ostruzione delle arterie: colesterolo LDL (cattivo) alto

LDL (cattivo) alto ipertensione

fumo

diabete

storia familiare di aterosclerosi

di aterosclerosi obesità

consumare una dieta povera

stile di vita sedentario D'altra parte, è stato dimostrato che seguire una dieta ricca di determinati alimenti, come verdura, frutta e pesce, riduce il rischio di aterosclerosi e malattie cardiache.

Arterie ostruite, cibi: Frutti di bosco, Agrumi e Spezie I frutti di bosco come mirtilli, fragole, mirtilli rossi, lamponi e more, sono particolarmente benefici per la salute: riducono gli stati infiammatori e sono un toccasano per il cuore. Le bacche sono ricche di fibre, vitamine, minerali e composti vegetali. Questi includono gli antiossidanti flavonoidi, che sono noti per aiutare a migliorare la salute del cuore. La ricerca ha anche dimostrato che mangiare bacche riduce significativamente i fattori di rischio di aterosclerosi, tra cui il colesterolo LDL (cattivo) elevato, la pressione sanguigna e i livelli di zucchero nel sangue. Gli agrumi, come arance, pompelmi, mandarini e limoni, sono un concentrato di vitamine, minerali e antiossidanti, compresi i flavonoidi. I flavonoidi degli agrumi possono ridurre l'infiammazione e aiutare a prevenire che i radicali liberi ossidino il colesterolo LDL (cattivo), e una conseguente progressione dell'arteriosclerosi. Le spezie, tra cui zenzero, peperoncino, curcuma e cannella, non solo arricchiscono di sapore diverse pietanze, ma possono aiutare a proteggere dalle arterie ostruite. Hanno proprietà antinfiammatorie e possono contrastare i radicali liberi, e migliorare i livelli di lipidi nel sangue.

Arterie ostruite, cibi: Pomodori, Barbabietole e Cipolle I pomodori e i prodotti a base di pomodoro come concentrato, passate e sughi senza conservanti, contengono composti vegetali che possono essere particolarmente utili per ridurre lo sviluppo dell'aterosclerosi. Ad esempio il pigmento carotenoide licopene, che può avere notevoli benefici per la salute: può aiutare a ridurre l'infiammazione, aumentare il colesterolo HDL (buono) e prevenire l'insorgenza di malattie cardiache Le barbabietole sono un concentrato di nitrati, che il corpo converte in ossido nitrico, una molecola di segnalazione che svolge molti ruoli essenziali nel tuo corpo e che diminuisce in presenza di stati infiammatori dei vasi sanguigni. Le cipolle contengono composti di zolfo in grado di prevenire l'infiammazione dei vasi sanguigni, inibire l'aggregazione delle piastrine nel sangue, e aumentare la disponibilità di ossido nitrico. Tutti questi effetti possono aiutare a proteggere dall'aterosclerosi e migliorare la salute delle arterie.

Arterie ostruite, cibi: Pesce, Avena e Semi di lino Il pesce è ricco di nutrienti essenziali, inclusi i grassi omega-3 che aiutano a ridurre l'espressione delle molecole di adesione cellulare, proteine ​​che consentono alle cellule di aderire l'una all'altra e all'ambiente circostante. Il corpo rilascia molecole di adesione cellulare in risposta all'infiammazione e sono una forza trainante dietro le arterie ostruite. I semi di lino sono minuscole centrali nutritive. Sono ricchi di fibre, grassi sani, vitamine e minerali, tra cui calcio e magnesio. Oltre ad essere altamente nutrienti, i semi di lino possono aiutare a prevenire la formazione di placche lungo le pareti delle arterie. Contengono, inoltre, secoisolariciresinolo diglucoside (SDG), un composto di lignan anti-infiammatorio e ipocolesterolemizzante le cui proprietà contrastano l'ispessimento delle arterie. L'avena è una scelta eccellente per coloro che hanno l'aterosclerosi o intendono prevenirne la comparsa. Contiene fibre e antiossidanti che possono aiutare a inibire le proteine ​​infiammatorie chiamate citochine, così come le molecole di adesione. L'assunzione di fibre d'avena è associata a un minor rischio di necessitare di rivascolarizzazione, una procedura per aumentare l'apporto di ossigeno al cuore e ad altre parti del corpo. Una persona potrebbe averne bisogno se l'arterosclerosi ha impedito il flusso sanguigno.