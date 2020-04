Caratteristiche Nutrizionali

Il timo di vitello, che in seguito chiameremo semplicemente animelle, è un ingrediente caratterizzato da un apporto energetico contenuto.

Le calorie crude dell'alimento provengono essenzialmente dalle proteine, seguite dai lipidi; i glucidi e le fibre sono assenti.

I peptidi sono ad alto valore biologico. Questo significa che la composizione qualitativa e quantitativa degli amminoacidi rende tali proteine molto simili a quelle umane; pertanto risultano molto nutrienti.

Gli acidi grassi sono prevalentemente insaturi.

Il colesterolo è elevato.

Tra i minerali contenuti nelle animelle si evincono buone concentrazioni di fosforo e potassio.

Per quel che riguarda le vitamine, risulta apprezzabile la quantità di niacina (vitamina PP).

Le animelle non si prestano a tutti i regimi alimentari. In particolare, sono poco adatte alla nutrizione clinica dell'ipercolesterolemico.

Molti tipi di frattaglie possiedono buone concentrazioni di collagene, che possono compromettere la digeribilità del prodotto anche dopo la cottura. Le animelle non “dovrebbero” esserne tanto ricche quanto altri organi (ad esempio la trippa). Ciò nonostante, in caso di patologie gastriche ed esofagee, è sconsigliabile eccedere con la porzione totale (soprattutto nel pasto prima di coricarsi).

Le animelle non vengono accettate dalla filosofia vegana e latto-ovo vegetariana.

Non contengono glutine e lattosio.

Le animelle di ovino e bovino dovrebbero essere considerate cibi kosher, in quanto provengono da animali considerati tali (ruminanti a zoccolo fesso).

Sono considerate anche un cibo halal, pertanto, vengono accettate dalla religione musulmana.

Al contrario, non sono ammesse dall'induismo.

In base al contenuto energetico e lipidico, la porzione media di animelle potrebbe essere di 100 grammi o poco superiore; tuttavia, per la concentrazione di colesterolo è consigliabile ridurla ulteriormente o limitarne il consumo a “una tantum”.