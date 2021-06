Anguria: va bene dopo l'allenamento?

Introduzione

L'anguria è un frutto dissetante, rinfrescante e ipocalorico, in grado di assicurare un abbondante apporto idrico. Tra tutti i frutti è sicuramente quello che abbonda in acqua più degli altri. Chiamata comunemente anche cocomero, si distingue dagli altri frutti per le proprie massicce dimensioni: il peso talvolta raggiunge addirittura i 20 chili. La qualità del frutto non è sempre proporzionale al peso. Un modo per recuperare dopo una sessione di allenamento estiva, ricostituire le riserve di elettroliti e rimanere idratati è bere succo di anguria o mangiarne direttamente una fetta. Merito degli elettroliti di cui è ricca e del suo potere estremamente idratante.