Anguria o Melone: quale è meglio? Benefici e controindicazioni

Anguria e melone sono i frutti dell'estate per antonomasia. Consumarli (preferibilmente lontano dai pasti perché poco digeribili ) aiuta il corpo a reidratarsi e a fare scorta di sali minerali . La loro polpa succosa si presta molto bene in cucina: perfetti da mangiare da soli, come merenda rinfrescante, sono anche adatti a preparazioni dolci o salate. Questi due frutti che fanno parte della famiglia delle Cucurbitacee presentano molti aspetti in comune e qualche differenza che li rendono maggiormente adatti ad alcuni soggetti, e altri meno. Entrambi sono composti principalmente da acqua: anguria al 95% e il melone al 90%, e presentano un modesto apporto vitaminico . Dall'elevato potere idratante e dissetante , inoltre, aiutano nel controllare la fame per via dell'elevato potere saziante . Il melone è più calorico dell'anguria, ma più adatto a chi soffre di mal di stomaco o gastrite . I diabetici , invece, dovranno preferire l'anguria, perché meno zuccherina .

Anguria o Melone: differenze

Anguria e melone, pur appartenendo alla stessa famiglia, presentano alcune differenze. L'anguria, come già detto, è più ricca di acqua ed è maggiormente diuretica; il melone, invece, è più completo dal punto di vista nutrizionale: contiene maggiori vitamine A, B e C ed è benefico per l'intestino (soprattutto per chi soffre di stipsi e stitichezza). Il melone ha il doppio delle calorie dell'anguria: per 100gr il melone ne ha 30, mentre l'anguria 15, un apporto comunque decisamente basso che rende questi frutti perfetti per una dieta ipocalorica e comunque equilibrata.

I punti in comune sono diversi: sono ricchi di antiossidanti, hanno proprietà antinfiammatorie, depurano l'organismo e aiutano la circolazione. Contengono potassio, fosforo, ferro e magnesio. Andrebbero consumati lontani dai pasti, come spuntino o a digiuno a colazione, ma non a fine pasto per via della difficoltà digestiva.