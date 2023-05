Anguria: fa bene al cuore e abbassa la pressione

Introduzione

Consumare anguria fa bene al cuore e abbassa colesterolo e pressione. Diversi studi a supporto della tesi per la quale il frutto, ricco di acqua, vitamine - A, C, B6- e sali minerali, apporterebbe notevoli benefici per la salute cardiovascolare. Parliamo di un frutto ipocalorico: Kcal 16/100 g di anguria, composto per il 93% di acqua, quindi dissetante, drenante e idratante. Un'analisi del National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), ha messo in evidenza quanto il cocomero in un regime alimentare equilibrato, faccia bene al cuore.