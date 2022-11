Amminoacidi ramificati: quando assumerli?

Il catabolismo dei BCAA è facilmente tamponabile mediante una corretta ripartizione dei pasti, e la loro ampia diffusione negli alimenti (es. 6 g contenuti in 100g di carne o 1,5 g in 100g di pane), scongiurano la necessità di integrarli.

E' inoltre molto importante fare chiarezza sugli effetti auspicabili riferiti all'eventuale integrazione di amminoacidi ramificati; per quanto le aziende di produzione enfatizzino una teorica ergogenesi dei BCAA commercializzati, nessun studio scientifico è stato in grado di confermare definitivamente un eventuale miglioramento: SOPRATTUTTO IN CONDIZIONI DI ESAURIMENTO DELLE RISERVE GLUCIDICHE (nel sangue e nel muscolo), durante prestazioni di intensità e durata molto elevate, i livelli plasmatici di amminoacidi ramificati diminuiscono dal 10 al 30% indicandone l'utilizzo da parte dell'organismo.

Se ne evince che, piuttosto che una pura supplementazione di amminoacidi ramificati, l'integrazione principale di carboidrati supplementata in BCAA - durante e dopo un singolo sforzo ai limiti della capacità aerobica o in un periodo di prestazioni particolarmente vicine - possa rappresentare una combinazione ottimale per ottimizzare la prestazione e tamponare il catabolismo muscolare.

In merito alle dosi di somministrazione, nonostante non siano documentati effetti collaterali da iperdosaggio, il Ministero della Salute consiglia di non superare i 5g/die costituiti da leucina, isoleucina e valina in rapporto 2:1:1, preferibilmente in associazione a Tiamina (vit. B1) e Piridossina (vit. B6) al 30% delle RDA.

In definitiva, l'integrazione di amminoacidi ramificati può avere un significato se effettuata durante o dopo la prestazione in condizioni di:

Allenamenti vicini al massimo prestativo, sia dal punto di vista del volume che dell'intensità

Nutrizione generale insufficiente

Esaurimento delle scorte di glicogeno muscolare

Inoltre, l'esperienza nella dietetica dello sportivo insegna che alcuni soggetti si dimostrano tendenzialmente più "catabolici" rispetto ad altri, pertanto, è consigliabile integrare con ramificati seguendo le dosi consigliate per un periodo limitato, al termine del quale seguiranno un test prestativo ed un'analisi della composizione corporea.

In caso di modifiche POSITIVE e rilevanti, sarebbe auspicabile proseguire l'integrazione e (in caso di allenamenti giornalieri multipli) applicare dosaggi moderatamente più elevati (2-3 g in più) ricalcando l'iter appena descritto.

