Le amarene, come tutti i frutti freschi, appartengono al VI-VII gruppo fondamentale degli alimenti – frutta e verdura ricca di vitamina A e di vitamina C. Tuttavia una volta lavorate per la trasformazione in "conserva" – lavaggio, taglio, denocciolatura, cottura e invasettamento in un liquido di governo dolce – non hanno più le stesse caratteristiche nutrizionali della frutta fresca. Chimicamente parlando, sono più ricche di zuccheri solubili / semplici ma contengono meno vitamine termolabili. Questo le rende molto caloriche e dotate di un carico ed indice glicemico-insulinico elevati; risultano quindi poco adatte alla nutrizione clinica, soprattutto del sovrappeso, del diabete mellito tipo 2 e dell'ipertrigliceridemia. Nota: per migliorarne la conservazione, in ambito industriale vengono arricchite con additivi antiossidanti – soprattutto a base di vitamina C o acido ascorbico, come i molti tipi di ascorbato.

La ricetta delle amarene sciroppate è abbastanza semplice. I passaggi necessari alla conservazione sono cottura e invasettamento – con sterilizzazione; dando per scontata una cottura adeguata, la fase più importante per ottenere una consistenza perfetta nel lungo termine è certamente la formulazione dello sciroppo.

In cucina, le amarene sciroppate si utilizzano prevalentemente come dessert, talvolta accompagnate da panna montata e/o liquori e/o scaglie di cioccolato e/o biscotti – anche sbriciolati. È consigliabile mangiarle lontano dai pasti principali, in modo da non raggiungere un carico glicemico troppo elevato. Possono costituire uno spuntino o un ingrediente della prima colazione. Sono diverse le ricette che contengono amarene sciroppate, anche se mediamente risultano tutte eccessivamente caloriche da poter costituire una dieta ordinaria; un esempio classico è il gelato gusto "spagnola", ma vengono usate per diverse torte – soprattutto fredde – come le cheesecake – e dolci al cucchiaio – come i semifreddi.

Perché sciroppare le amarene?

L'invenzione della sciroppatura è riconducibile alla necessità di prolungare la conservazione dei frutti freschi, eccessivamente disponibili in un ristretto periodo di tempo – quello della maturazione. Per di più, le amarene fresche hanno un gusto piuttosto aspro ed amarognolo, che si presta notevolmente alla conservazione sotto sciroppo – il quale zucchero va a compensare le caratteristiche organolettiche dell'alimento. Per lo stesso motivo, le amarene vengono anche utilizzate per la conservazione "sotto spirito" – ovvero in un liquido di governo ricco di alcol etilico.

Possono essere a base di amarene anche le confetture e le gelatine; inoltre, le amarene si possono sia candire, sia disidratare. La produzione delle marmellate e delle confetture rappresenta tuttavia "l'ultima spiaggia" della frutta raccolta troppo matura, magari ammaccata, segnata dalla muffa o verminata, e quindi inadatta alla produzione delle sciroppate. Per quella candita e disidrata invece, il discorso è differente, poiché richiede materie prime ancora integre ed un dispendio di energia e risorse più elevato.

La trasformazione delle amarene ne garantisce la disponibilità durante tutto il periodo invernale; d'altro canto, il consumo della frutta conservata era più diffuso in passato che ai giorni nostri. I prodotti integri venivano prevalentemente destinati alla sciroppatura, mentre quelli ammaccati, parzialmente ammuffiti, verminati o ad ogni modo da pulire e mondare, erano trasformati in confettura.