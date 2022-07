Alternative Vegetali alla Carne: Quali sono le Migliori

Le opzioni oggi non mancano anche se spesso ad accompagnarle è lo scetticismo in merito alla loro effettiva somiglianza e, soprattutto, i benefici o meno che apporterebbero all'organismo.

Alternative vegetali alla carne

Oggi è disponibile un numero crescente di opzioni vegetali che possono sostituire la carne. Queste le varietà più popolari.

Seitan

Il Seitan è un sostituto della carne a base di glutine vitale di frumento. Ha un sapore deciso e una consistenza gommosa e per questo si presta ad essere saltato in padella o ad essere inserito in panini, stufati e piatti di pasta.

Dal punto di vista nutrizionale, il Seitan è un'alternativa alla carne ad alto contenuto proteico e generalmente contiene anche piccole quantità di ferro, calcio e potassio.

Nei negozi lo si può trovare sotto forma di cubetti, strisce o fette sottili pronte per l'uso ma è anche possibile prepararlo in casa utilizzando glutine vitale di frumento, brodo vegetale e agenti aromatizzanti come salsa di soia o aminoacidi liquidi e aglio. Basta infatti unire gli ingredienti in un mixer, creare un impasto omogeneo, ricavarne delle strisce e poi farle cuocere come si preferisce.

Attenzione però, contenendo glutine il Seitan non è adatto alle persone che soffrono di celiachia o di sensibilità al glutine.

Jackfruit

Il jackfruit è un grande frutto tropicale che cresce in Asia, Africa e alcune aree del Sud America. Ha una buccia spessa, verde, irregolare e una polpa interna morbida e fibrosa con semi commestibili.

A causa della sua consistenza e del sapore delicato, la polpa del jackfruit viene spesso utilizzata come sostituto nei piatti a base di carne o nei panini.

Questo frutto è povero di calorie e ha meno proteine rispetto ad altre alternative vegetali alla carne ma offre alcune fibre e un piccolo numero di micronutrienti come ferro, potassio e calcio.

Alimenti a base di soia

La soia è un legume ed è una delle alternative vegetali alla carne più utilizzata, anche perché estremamente versatile. Gli alimenti a base di soia tendono ad avere un sapore delicato e quindi sono perfetti sostituti praticamente di ogni tipologia di carne e possono essere utilizzati anche nei piatti più tradizionali. Queste le tipologie più comuni.