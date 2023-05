Allergia farina insetti: sintomi, cause e rimedi

La farina di insetti -soprattutto grillo - viene utilizzata per la produzione di pane , pasta , pizza , cracker, biscotti. Sul tema, oltre alla diatriba sul mangiarli sì o no, emerge anche il problema sugli eventuali rischi, ancora poco noti, relativi al loro consumo, con gli occhi puntati in special modo sulle allergie e gli eventuali disturbi che il nuovo alimento potrebbe causare. Dalle prime ricerche ed analisi in materia è emerso che chi è allergico a gamberi e crostacei , ma anche a molluschi e acari, ovvero circa 800mila persone in Italia, possono per reazione incrociata, essere allergici anche ad alimenti a base di insetti .

La vendita di farine a base di grilli, locuste, larve e tarme della farina è passata già sul tavolo della Commissione Europea . Su questo tema il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ha dichiarato alla Stampa, quanto segue: «Noi facciamo una scelta di tutela nei confronti dei cittadini. L' etichetta non deve condizionare ma informare. Non è il Nutriscore. Se i cittadini vogliono mangiare farina di grillo o di larva lo possono fare ma deve essere una scelta consapevole. Sull'etichetta sarà indicato quanta farina di grillo c'è, che rischio ci sarà di allergie perché molto deve essere ancora testato."

Cause allergia farina insetti

La maggior parte delle allergie alimentari associate al consumo di insetti, spiegano gli specialisti, è causata da due proteine: la tropomiosina e la arginina chinasi, entrambe presenti negli insetti, che stimolano negli individui sensibili a tali proteine, e quindi allergici, la produzione di Immunoglobuline E, anticorpi associati alle reazioni allergiche.

Dopo l'autorizzazione alla vendita nell'Unione Europea, cibi a base di insetti si troveranno non solo nei ristoranti, ma anche sugli scaffali della grande distribuzione. Il rischio è quello di non avere abbastanza informazioni sui rischi relativi al loro consumo ed eventuali reazioni avverse. Ciò che è stato dimostrato è che farine e alimenti a base di insetti, soprattutto grilli, sono fonti di proteine e contengono pochi grassi e zuccheri, ciò non significa comunque che questi cibi siano da considerare del tutto innocui. Casi di allergie sono già stati registrati in Cina, Stati Uniti e in qualche caso in Europa.

La maggior parte delle allergie alimentari associate al consumo di insetti, come evidenziato dagli specialisti, deriva da due proteine che stimolano negli individui suscettibili la produzione di anticorpi associati alle reazioni allergiche. Le proteine nemiche vengono riconosciuto e innescano le reazioni responsabile dei sintomi caratteristici delle allergie alimentari come; prurito e gonfiore, nausea, vomito, diarrea e, nei casi più gravi, shock anafilattico. Le allergie a cibi a base di insetti possono manifestarsi anche come conseguenza di un'allergia ad altri alimenti, per via della reattività crociata.

In tal proposito emergono importanti raccomandazioni a quei soggetti che presentano già allergia e in particolare verso alimenti come gamberetti e crostacei, ma anche alla polvere, anche se l'ipersensibilizzazione agli insetti è meno frequente in chi è allergico agli acari della polvere.