Cos'è l'allergia alla soia? L'allergia di soia è una delle allergie alimentari più comuni. Si tratta di una reazione avversa, immunomediata, che insorge dopo l'assunzione alimentare dei semi o derivati di Glycine max (famiglia Fabaceae); come vedremo, la gravità dei sintomi è variabile.

Nota: L'olio di soia altamente raffinato è esente dal citare in etichetta la presenza di allergeni. Questo perché non contiene tracce di proteine, che sono gli agenti responsabili delle reazioni immunitarie verso la soia.

Incidenza Allergia alla soia nella popolazione L'allergia alla soia si manifesta prevalentemente nei neonati e nei bambini; circa lo 0,4% dei più giovani è allergico ai semi di questo legume. G li studi epidemiologici indicano che, generalmente, l'allergia alla soia compare in età infantile, ma si risolve spontaneamente al terzo anno di vita. Entro il decimo anno, quasi tutti i bambini non sono più sensibili all'alimento.

Nota: contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, l'allergia alla soia non aumenta il rischio di allergia verso le altre leguminose (fagioli, piselli, ceci, lenticchie, lupini, arachidi ecc).

Profilassi Profilassi dell'allergia alla soia La misura preventiva più importante è l'eliminazione della soia e di tutti gli alimenti che la contengono dalla dieta; per fare questo, oltre ad evitare i semi di soia interi, è necessario consultare attentamente le etichette nutrizionali dei prodotti confezionati, escludendo anche i suoi derivati.

Le reazioni allergiche alla soia sono tipicamente di lieve entità ma, in una minor parte dei casi, si possono verificare sintomi piuttosto gravi come l'anafilassi. E' di vitale importanza che, in qualsiasi momento, le persone allergiche possano ricorrere velocemente all'autoiniezione di epinefrina (adrenalina) per contrastare lo shock anafilattico.