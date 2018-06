Proprietà nutrizionali dell'alkekengi

Come anticipato sopra, l'alkekengi non è precisamente inquadrato nel VI o nel VII gruppo fondamentale degli alimenti. Questo perché contiene sia provitamina A (RAE – retinolo equivalenti), sia vitamina C (acido ascorbico), ma nessuno dei due in quantità molto elevate; in termini percentuali sulla RDA (Recommended Daily Allowance) la vitamina C è comunque nettamente prevalente sull'altra, ma si potrebbe affermare che possiede le caratteristiche per rientrare in entrambi o in nessuno dei due gruppi.

L'alkekengi ha un apporto calorico medio. L'energia viene fornita principalmente dai glucidi, seguiti da quantità scarse di proteine e irrilevanti di lipidi. I carboidrati sono costituiti interamente da fruttosio – zucchero semplice, solubile, monoinsaturo. I peptidi risultano a basso valore biologico, cioè non contengono – nelle giuste quantità e proporzioni – gli amminoacidi essenziali del modello proteico umano. Gli acidi grassi sono, in teoria, prevalentemente insaturi.

L'alkekengi contiene anche fibre alimentari, una parte delle quali è certamente di tipo solubile; non è comunque nota l'entità dell'apporto e la percentuale della ripartizione solubili/insolubili.

Privo di colesterolo, non contiene nemmeno le molecole principalmente responsabili delle intolleranze alimentari scientificamente diagnosticabili, quali glutine, lattosio ed istamina. L'alkekengi è povero di fenilalanina e purine, ma ricordiamo che il fruttosio in eccesso nella dieta favorisce la ritenzione dell'acido urico.

Per quel che riguarda le vitamine, l'alkekengi vanta discrete concentrazioni di retinolo equivalenti (RAE - provitamina A) e acido ascorbico (vitamina C). In merito ai sali minerali invece, dovrebbero essere apprezzabili i livelli di potassio e magnesio.

È presente una discreta concentrazione di molecole fitoterapiche di origine non vitaminica, come i polifenoli – antiossidanti – e gli steroli chiamati "physalin" – dal nome del Genere botanico Physalis, con attività antibatterica e leishmanicida. Contiene anche etil estere dell'acido caffeico, 25,27-deidro-fisalina L, physalin D e cuneataside E.