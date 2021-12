Alimenti scaduti: quando si possono mangiare senza conseguenze

Prima di farlo spesso ci si chiede se sia necessario e se consumare cibi anche oltre la loro naturale data di scadenza sia realmente nocivo per la salute . Una risposta univoca a questo quesito però non esiste perché la pericolosità di ingerire alimenti scaduti dipende dalla tipologia.

Cosa dice la regola generale

Avvicinarsi al frigorifero o alla credenza e incappare in prodotti scaduti è un evento piuttosto comune, di fronte al quale chiedersi se buttarli sia l'unica via è più che lecito. Non sprecare il cibo è un'aspirazione non condivisibile ma non sempre si arriva in tempo per compiere questa azione virtuosa.

Benché non esista un approccio univoco e le casistiche siano molteplici, in linea generale gli esperti sono tutti concordi nel dire di cercare di evitare di consumare cibi che presentino una data di scadenza antecedente al momento in cui lo si vorrebbe fare, soprattutto se si tratta di prodotti freschi, senza conservanti o non trattati con procedure che ne garantiscano una maggiore durata.