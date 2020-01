Alimenti Ricchi di Acidi Grassi Trans

Introduzione Gli acidi grassi trans (TFA) sono molecole lipidiche indesiderate perché riconosciute come nocive. Shutterstock Risultano naturalmente presenti in alcuni cibi (soprattutto latte, derivati ed alcune carni), ma in concentrazioni assolutamente ridotte rispetto a quelle dei prodotti industriali contenenti grassi idrogenati. Peraltro, alcuni studi differenziano i rischi per la salute di quelli ottenuti industrialmente o trasformati con la cottura, da quelli naturalmente presenti nel cibo (ad esempio l'acido vaccenico); questi ultimi sarebbero innocui o addirittura benefici per la salute.

Processo di Idrogenazione Senza dilungarsi sull'argomento (peraltro già ampiamente trattato nei vari articoli dedicati) vediamo di dare un significato comprensibile al termine "grasso idrogenato": si tratta di un lipide insaturo (con uno o più doppi legami, pertanto inizialmente di consistenza liquida) artificialmente saturato (rompendo i doppi legami per aggiunta degli idrogeni mancanti, pertanto trasformato in solido) mediante un processo chimico-fisico detto idrogenazione; tale artefatto viene eseguito su richiesta delle industrie alimentari che, in base alle necessità delle varie preparazioni (brioches, grissini ecc.) scelgono la consistenza specifica del grasso idrogenato (esistono diversi livelli di idrogenazione). Nota: i grassi idrogenati sono molti e si differenziano gli uni dagli altri per diverse caratteristiche: acidi grassi di partenza, livello di saturazione (uno, due o più doppi legami idrogenati), concentrazione di acidi grassi trans (ottenuti involontariamente dall'idrogenazione) ecc. Per approfondire: Grassi Idrogenati

Acidi Grassi Trans In chimica organica un acido grasso è definito trans quando, dal punto di vista "geometrico", l'idrogeno (H) normalmente legato ad un carbonio (C) si pone in direzione specularmente opposta alla forma cis. Apparentemente la molecola non cambia, se non per un piccolo dettaglio, ebbene, proprio questa inezia fa di un grasso trans un elemento potenzialmente nocivo. Sono acidi grassi trans piuttosto diffusi: acido miristelaidico, acido palmitelaidico, acido petroselaidico, acido elaidico, acido vaccenico, acido cetelaidico, acido brassidico e acido linolelaidico.

Fonti Alimentari Gli acidi grassi trans sono presenti soprattutto nei grassi idrogenati, quindi negli alimenti che contengono margarine o in quelli fritti in oli/grassi semi-idrogenati; ma non solo. Anche la semplice esposizione termica eccessiva ne favorisce la mutazione cis/trans, come avviene ad esempio durante la frittura eccessiva e/o il superamento del punto di fumo; inoltre, in seguito a perossidazione ed irrancidimento (a causa di batteri, luce, ossigeno, alte temperature ecc.) è osservabile un ulteriore aumento di queste molecole indesiderate. Tuttavia, esistono anche molti alimenti naturali che di per sé contengono acidi grassi trans; è il caso dei prodotti caseari e delle carni ottenute dalla macellazione di alcuni animali. Questo fenomeno è legato alla fisiologia gastroenterica dei ruminanti che, durante il processo digestivo, subiscono la fermentazione batterica del contenuto digerente; durante questo processo, i microorganismi determinano la conversione di alcuni acidi grassi cis in acidi grassi trans poi assorbiti a livello intestinale, secreti nel latte e/o accumulati nelle carni. Sia chiaro, parliamo di concentrazioni che oscillano da 1/7 ad 1/30 di quelle riferite alle margarine, pertanto (a parer mio) scarsamente rilevanti, anche se degne di nota. Gli alimenti che contengono la maggior quantità di acidi grassi trans sono : margarine, brioche, snack dolci, salatini, patate fritte surgelate, krapfen, burro, dadi da brodo, preparati per minestre, alimenti da fast-food, pesce surgelato in panatura, pop-corn in busta, formaggi stagionati, ecc.

Limite di Sicurezza L'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura consigliano di ridurre l'assunzione di grassi trans al di sotto dell'1% delle calorie totali. L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) suggerisce di assumerne il meno possibile.