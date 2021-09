Guarda il video Guarda il video su youtube

Nei Vari Alimenti Calcio nei gruppi alimentari Partendo dal presupposto che, in Italia, l'apporto medio di calcio risulta insufficiente (820mg/die), cerchiamo di capire meglio quali sono le fonti alimentari che dovrebbero contribuire a guadagnare la razione raccomandata. Nella dieta del Bel Paese, il calcio è fornito per ben il 65% dal II gruppo fondamentale degli alimenti, ovvero latte e derivati. Al secondo posto troviamo gli ortaggi (VI e VII gruppo - ma non la frutta) che ne apportano circa il 12%. Seguono i cereali (III gruppo – ma non le patate) che contribuiscono per l'8,5%. Carni e Pesci (I gruppo – ma non le uova) forniscono solo il 6,5% del totale. In questa classifica mancano ancora vari alimenti che, se presi singolarmente, non hanno una rilevanza statistica; d'altro canto, tutti assieme coprono il restante 8%. Tra questi citiamo i legumi (IV gruppo), i grassi da condimento (V gruppo) e la frutta (parte del VI e VII gruppo). A dire il vero, quest'ultimo insieme ha una concentrazione media di calcio pressoché nulla; basti pensare che il burro, ovvero il condimento che ne contiene di più, raggiunge a malapena i 25g/100g. Al contrario, ne sono francamente ricchi alcuni legumi e relativi sfarinati; tuttavia, il loro consumo medio nella dieta italiana è diminuito al punto da renderli un alimento quasi obsoleto. Esiste poi un'altra categoria di alimenti estranea alla classificazione precedente e che, d'altro canto, apporta buoni livelli di calcio; si tratta dei semi oleosi, ovvero della frutta secca (noci, nocciole, mandorle, pecan, macadamia, arachidi, pistacchi, pinoli, noci brasiliane ecc) ed altri semi più piccoli (di lino, di papavero, sesamo, di bietola, di psillio ecc). Anche in questo caso, il consumo medio nella dieta italiana è piuttosto basso, ragion per cui svolgono un ruolo marginale. Contrariamente ai legumi - dei quali gli enti di ricerca suggeriscono di aumentare le porzioni - la frutta secca non può essere mangiata in dosi altrettanto generose; questa raccomandazione è dovuta all'apporto lipidico molto elevato che, nonostante si distingua per l'ottima qualità degli acidi grassi (tendenzialmente polinsaturi e monoinsaturi), denota un potenziale calorico molto elevato.

Nell'Acqua Calcio nell'acqua Come abbiamo visto, la fonte principale di calcio è costituita dai cibi mentre (a seconda della fonte di ricerca) l'acqua svolge un ruolo secondario o addirittura nullo; non è ancora del tutto chiaro se il calcio contenuto nelle bevande sia assorbibile oppure no. In molti sostengono che le reazioni chimiche tra il calcio e gli altri ioni dell'acqua (carbonato, idrogeno, magnesio, zolfo, azoto, cloro ecc) rendano poco disponibile il minerale, vanificandone l'assorbimento intestinale; in parole povere, i sali di calcio che si generano spontaneamente nell'acqua potrebbero far sì che questo venga espulso con le feci. Peraltro, se è vero che alcune acque vantano una concentrazione del minerale che raggiunge i 400mg/l, è altrettanto vero che molte altre ne sono quasi totalmente prive.