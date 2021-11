Quali sono gli alimenti più nutrienti del mondo?

Per incrementare la quantità di nutrienti da assumere quotidianamente, è necessario semplicemente consumare gli alimenti che contengono la maggior quantità e varietà di sostanze nutritive . Ne esistono diverse, ma alcuni pesci, ortaggi e ingredienti che aggiungiamo al regime alimentare, possono fare la differenza per la salute dell'organismo.

Pesci più nutrienti: Salmone, Sardine, e Molluschi

Tra gli alimenti più nutrienti da consumare, c'è senza dubbio il salmone, che contiene la maggior quantità di acidi grassi omega-3 .Gli Omega-3 sono fondamentali per il funzionamento ottimale dell'organismo. Sono legati a un migliore benessere e a un minor rischio di sviluppare patologie cardiovascolari. Sebbene il salmone sia principalmente apprezzato per la sua composizione benefica di acidi grassi, è ricco di altri nutrienti. Una porzione di salmone selvatico da 100 grammi contiene 2,8 grammi di omega-3, proteine ​​animali di alta qualità, vitamine e minerali, tra cui modeste quantità di magnesio, potassio, selenio e vitamine del gruppo B. Consumare regolarmente pesce grasso, almeno una volta alla settimana, riduce il rischio di malattie cardiache, demenza, depressione e molte altre patologie. Inoltre, il salmone ha un elevato potere saziante, con relativamente poche calorie. Sempre meglio prediligere il salmone selvatico anzichè quello di allevamento: è più nutriente, e ha un migliore rapporto tra omega-6 e omega-3.

Le sardine sono piccoli pesci grassi che possono essere mangiati interi. Dato che gli organi sono solitamente le parti più nutrienti di un animale, non sorprende che le sardine intere siano molto più nutrienti. Contengono quasi tutte le sostanze nutritive di cui il corpo ha bisogno. Come altri pesci grassi, sono anche molto ricchi di acidi grassi omega-3 salutari per il cuore .

Vongole, ostriche, capesante e cozze. Le vongole sono tra le migliori fonti di vitamina B12 esistenti: con 100 grammi di vongole che forniscono oltre 16 volte il fabbisogno giornaliero. Sono anche ricchi di vitamina C, varie vitamine del gruppo B, potassio, selenio e ferro. Le ostriche sono molto nutrienti: 100 grammi forniscono il 600% del fabbisogno di zinco , 200% di rame e grandi quantità di vitamina B12, vitamina D e molti altri nutrienti. Sebbene i crostacei siano tra gli alimenti più nutrienti al mondo, la maggior parte delle persone li consuma raramente.