Quali cibi non mangiare assolutamente in gravidanza?

La dieta in gravidanza è un fattore estremamente importante per:

Inoltre, gli ortaggi e la frutta crudi devono essere lavati accuratamente . Non si consiglia più l'utilizzo di disinfettanti appositi.

E' indispensabile eliminare dalla dieta anche certi formaggi da latte crudo : gorgonzola , brie , feta , camembert , roquefort e non solo.

Per questo motivo, durante la gestazione è consigliabile mangiare solo alimenti tracciabili e sicuri , evitando le preparazioni casalinghe o di dubbia provenienza .

In gravidanza non avviene un aumento delle possibilità di contagio ; tuttavia, alcune complicazioni di certe malattie sono considerate molto gravi.

Cosa altro evitare? Cosa non bere? A cosa prestare attenzione?

Durante la gestazione possono insorgere delle complicazioni legate alla presenza o all'eccesso di certe molecole.

Per fare un esempio eclatante, fanno parte di questa categoria la nicotina del fumo di sigaretta e i principi attivi di certe droghe (anche leggere) o di alcuni farmaci.

Tuttavia, c'è ancora parecchia confusione per quel che riguarda i nervini, ovvero quei principi attivi, naturalmente presenti nei cibi e nelle bevande, che agiscono sul sistema nervoso centrale. Si tratta dell'alcol etilico, della caffeina (nel caffè), della teobromina (cacao e cioccolata) e della teofillina (nei tè, soprattutto fermentati come quello rosso e nero).

Alla donna gravida è concesso bere al massimo una unità alcolica al giorno, da birra (330 ml) o vino (125 ml), in corrispondenza dei pasti. Sono vietati, invece, i superalcolici - come liquori o distillati.

Sono da evitare tutte le bevande energetiche, ovvero gli energy drink; inoltre, si consiglia di non oltrepassare le tre porzioni di caffè/tè fermentato al giorno (40 ml e 150 ml).

E' ragionevole cercare di ridurre l'apporto di additivi, soprattutto di dolcificanti, anche se nelle dosi "ragionevoli" non sono da considerare problematici. In caso di assunzione, è consigliabile non oltrepassare il limite di 7 g/die.

Inoltre, durante la gravidanza, l'organismo femminile diventa meno tollerante al glucosio e più soggetto al diabete gravidico. Ciò suggerisce di porre attenzione allo stile di vita, nonostante, spesso, questa condizione insorga per cause non modificabili (suscettibilità? predisposizione? ereditarietà?). A tal proposito, è raccomandabile:

seguire un aumento di peso che rientri nella fascia di " normalità ", specificata dalla figura professionale che seguiranno la gestazione; non è vero che sia indispensabile "mangiare per due!

che rientri nella fascia di " ", specificata dalla figura professionale che seguiranno la gestazione; non è vero che sia indispensabile "mangiare per due! non cedere troppo alle "voglie" , perché, se da un lato è lecito e legittimo, dall'altro aumenta comunque il rischio di dismetabolismo e sovrappeso.

, perché, se da un lato è lecito e legittimo, dall'altro aumenta comunque il rischio di dismetabolismo e sovrappeso. non diventare sedentarie! Perché la donna in stato interessante non è "disabile" - a meno che non sia una gravidanza a rischio -, ma deve semplicemente evitare le attività "potenzialmente pericolose" (sport da contatto, con alto rischio di traumi da caduta e sforzi eccessivi). Tuttavia, un'attività fisica regolare e misurata è un fattore altamente benefico per la buona riuscita della gestazione.

In presenza o meno di fattori ereditari, è comunque opportuno escludere anche gli alimenti potenzialmente allergizzanti.