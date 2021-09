Gli Omega 3 hanno certamente maggior risalto quali acidi grassi in grado di apportare notevoli benefici alla salute generale. Gli acidi grassi omega-6, ovvero principali derivati o semi essenziali omega 6 dell' acido linoleico quali l'acido gamma linolenico o GLA (18:3), l'acido diomo-gamma- linoleico o DGLA (20:3) e l' acido arachidonico (AA, 20:4). Oltre a essere sintetizzati nell'organismo, questi acidi grassi possono essere assunti con l'alimentazione. Buone fonti di omega 6 sono i semi oleosi , il germe o embrione di cereali , legumi e pseudo cereali, e i relativi oli estratti . Gli esperti i nutrizione raccomandano di mangiare più alimenti ricchi di omega-3 invece di ridurre gli omega-6, spesso causati di provocare infiammazioni. Per quanto riguarda i benefici degli omega-6, l'acido linoleico e l'acido arachidonico (due tipi di omega-6), in realtà, sono stati associati a minori rischi di malattie cardiache , mortalità cardiovascolare e ictus ischemico.

Alimenti ricchi di Omega 6

L'assunzione adeguata giornaliera di Omega 6, per la donna è 12.000 milligrammi, mentre per il sesso maschile è di 17.000 milligrammi. Ecco un elenco dei pricincipali alimenti ricchi di acidi grassi omega-6:

Tofu, Noci e Olio di Cartamo

Il tofu, alimento a base di soia tra i più consumati da vegetariani, vegani e coloro che cercano più opzioni proteiche a base vegetale, è un esempio di alimento sano che contiene acidi grassi omega-6: una porzione di tofu garantisce il 64 percento della dose giornaliera raccomandata. Il tofu è anche un'ottima fonte di fibre, con quasi 6 grammi per tazza. Le noci, considerate uno dei migliori alimenti per la salute del cervello, sono collegate ad una diminuzione del rischio e la progressione delle patologie cerebrali, così come le malattie cardiache e diabete di tipo 2. Una porzione di noci da 30 grammi contiene il 64 percento della dose giornaliera. Gli oli sono una fonte comune di acidi grassi omega-6 e l'olio di cartamo non fa eccezione: un solo cucchiaio contiene il 60 percento degli omega 6 che dovremo assumere quotidianamente. L'olio d'oliva, invece, è una buona fonte di acidi grassi omega-3, ma contiene bassi livelli di omega-6.

Semi di Girasole, Olio di Noci e Noci del Brasile

Non solo i semi di girasole sono la scelta migliore quando si tratta di vitamina E , un potente antiossidante, ma forniscono anche un discreto quantitativo di omega-6. Il contenuto di grassi e fibre nei semi di girasole, come tutti i semi e le noci, contribuirà al senso di sazietà prolungato. Come la sua fonte, le noci, l'olio di noci è una buona fonte di grassi salutari per il cuore. In una porzione da 30 grammi di noci brasiliane sono concentrati omega-6, 2 grammi di fibre e 4 grammi di proteine ​​​​vegetali. Le noci del Brasile sono anche estremamente ricche di selenio, un nutriente necessario per la salute riproduttiva e della tiroide.

Semi di zucca e Burro di Arachidi

Pollo e Avocado

La carne di pollo -soprattutto quella della coscia- è anche più ricca di omega-6. Otterrai la quantità giornaliera raccomandata di zinco, un minerale importante per il supporto del sistema immunitario. Anche l'avocado è ricco di omega-6: la polpa di un frutto intero assicura il 20% della dose giornaliera raccomandata di omega-6 il 14% per gli omega-3.