Alimenti da non consumare dopo la scadenza

Introduzione

Si è portati ad acquistare prodotti in quantità generose, salvo poi scoprire di essercene dimenticati, e di ritrovarli in fondo al frigorifero già scaduti. In molti casi, soprattutto quando sull'etichetta del dato alimento compare la dicitura: "consumare preferibilmente entro...", mangiare questi cibi non causa alcuna conseguenza avversa per l'organismo, ma è il tipo di alimento stesso, e la sua natura a deteriorarsi più o meno in fretta, e a scviluppare batteri e muffe, a dirci come è fondamentale comportarsi.

Per evitare di sprecare cibo, si è portati a consumare comunque gli alimenti, anche se è passato qualche giorno dalla data di scadenza. Ma non sempre è un bene sorvolare su tale data. In linea generale, è preferibile evitare di consumare alimenti scaduti, soprattutto se si tratta di prodotti freschi o che sono stati trattati.