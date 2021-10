Mantenere una buona alimentazione non significa solo nutrirsi con i cibi giusti ma anche saperli abbinare. Esistono infatti nutrimenti che, pur avendo proprietà benefiche anche ingeriti singolarmente, se abbinati ad altri espandono i loro effetti positivi. Questi gli accoppiamenti alimentari migliori per la salute.

Per fortificare le ossa L'abbinamento ideale per questo scopo comprende cibi ricchi di fosforo e altri dai quali attingere la vitamina D. Il primo è presente soprattutto in riso integrale, latte, yogurt, pesce, pane, carne rossa e avena; mentre la vitamina D in pesci oleosi come sgombri, sardine e aringhe. Piccole quantità si trovano anche nelle uova e in alcune alternative al latte fortificato e cereali per la colazione.

Per proteggere dalle malattie cardiache e dalla degenerazione maculare Abbinare grassi monoinsaturi con alpha-carotene e luetina aiuterebbe a prevenire le malattie cardiache. L'aggiunta di un avocado fonte di grassi monoinsaturi a un'insalata di lattuga e spinaci ha dimostrato ad esempio di aiutare le persone ad aumentare l'assorbimento dell'antiossidante alfa-carotene di 8,3 volte e della luteina, un pigmento giallo negli spinaci, di poco più di quattro volte, rispetto a coloro che non sperimentano questo abbinamento. Questi antiossidanti sembrano svolgere un ruolo nell'aiutare a proteggere la salute del cuore. I grassi monoinsaturi sono presenti in avocado, olio di oliva e colza, noci e semi; mentre la luteina in lattuga, spinaci, cavoli,peperoni rossi, cavolo scuro e mais dolce.

Per la salute di nervi e vasi sanguigni Per la salute di nervi e vasi sanguigni è importante abbinare vitamina B12 e folato. Il folato infatti ha bisogno della vitamina B12 per il suo assorbimento, stoccaggio e metabolismo, ma questi due elementi agiscono anche insieme sui processi coinvolti nella divisione e nella replicazione cellulare e sono vitali per metabolizzare l'omocisteina, che, come il colesterolo LDL cattivo, può danneggiare le pareti dei vasi sanguigni e portare sia a infarti sia a ictus quando i livelli sono troppo alti. La vitamina B12 si trova in uova, carne rossa magra, pesce, latte, pollo e selvaggina mentre il folato in succo d'arancia, arance, cereali fortificati per la colazione, barbabietola, fagioli dagli occhi neri e verdure a foglia verde scuro.

Per aumentare la protezione UV per la pelle In questo caso l'abbinamento perfetto è costituito da beta-carotene e grassi monoinsaturi. Il beta-carotene è un pigmento antiossidante arancione presente nelle carote e viene sbloccato e reso disponibile all'organismo quando mescolato con alcuni oli vegetali. Un piccolo studio pubblicato sull'American Journal of Clinical Nutrition ha rivelato che basterebbero due cucchiai di olio in aggiunta a un alimento contenente beta-carotene, come ad esempio le carote, per aumentarne i benefici. Oltre che nelle carote, il beta-carotene è presente in verdure verde scuro come spinaci e cavoli, patate dolci, albicocche e mango. I grassi monoinsaturi invece in olio di oliva e colza, avocado, noci e semi.