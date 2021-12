Alimenti per un fegato in salute

L' alimentazione , ovviamente, è determinante per la sua efficacia. Se la quantità di tossine da smaltire è eccessiva, ne consegue che la sua capacità depurativa si riduca, e che tali sostanze ritornino pericolosamente nel circolo sanguigno. Mangiare in maniera eccessiva e scorretta è uno dei motivi del malfunzionamento epatico , perché impedisce al fegato di detossificare l'organismo, oltre che ostacolarlo nella sintesi e nell'elaborazione dei nutrienti.

Il fegato è un organo prezioso per il corretto funzionamento di tutto l'organismo. Svolge, infatti, diverse funzioni: quella di deposito di nutrienti , come il glicogeno , alcuni minerali , vedi il ferro , e diverse vitamine , soprattutto la B12 e quelle liposolubili; la funzione detossificante e di produzione di energia . Non solo, è suo compito anche quello di sintetizzare diverse proteine plasmatiche c ome le albumine ed alcune globuline.

Come deve essere l'alimentazione in grado di mantenere il fegato in salute? Prima di tutto sana ed equilibrata , ricca di antiossidanti che aiutano il processo di depurazione da sostanze tossiche, come farmaci, alcol , patogeni, residui del metabolismo , cellule morte, diossina , caffeina . E, soprattutto, deve essere un regime alimentare ricco di nutrienti amici del fegato , come la vitamina A , la C e la E , oltre al selenio ed al glutatione , che si trovano soprattutto nella frutta, nel pesce , nella verdura e nei cereali integrali .

Cibi amici del Fegato

In linea generale, un'alimentazione amica del fegato deve includere:

Limone e Pompelmo

Il limone è un alimento amico del fegato perché ricco di vitamina C, un ingrediente ideale per ripulire il fegato dalle sostanze tossiche, eliminare le tossine e assorbire i nutrienti. Il succo di limone, inoltre, è un sostegno perfetto per gli enzimi epatici e per regolare i livelli di zuccheri nel sangue. Il pompelmo è un altro frutto amico del fegato: il suo contenuto di vitamina C e antiossidanti rafforza l'organo più efficente del corpo. Bere succo di pompelmo con l'aggiunta di qualche goccia di limone, al mattino prima di iniziare la giornata, contribuirà a dare una grossa mano al fegato nelle sue funzioni quotidiane.

Aglio e Curcuma

Un altro alimento amico del fegato è l'aglio, in grado di supportarlo nell'attivazione degli enzimi che andranno ad eliminare le tossine e i metalli pesanti che intossicano l'organismo. L'aglio contiene allicina e selenio che supportano le funzioni di detossificazione del fegato. Anche la curcuma è una spezia preziosa per il corretto funzionamento del fegato perché consente la digestione dei grassi e stimola la produzione della bile.

Noci e Avocado

Le noci sono ottime fonti di glutatione e omega-3, due elementi indispensabili per il fegato che svolge le funzioni di disintossicazione e pulizia. Anche l'avocado, allo stesso modo, si rivela portentoso per il benessere epatico perchè contiene i medesimi nutrienti delle noci. Aggiungere entrambi gli alimenti alla dieta contribuirà ad avere un fegato in salute.

Verdure crucifere e Pesce

Broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavolfiore, broccolo romano, cavolo cappuccio, cavolo rosso fanno parte delle verdure crucifere, fonte preziosa di vitamine, proteine e glucosinolati, che facilitano la digestione e rafforzano il fegato. Sono presenti soprattutto durante la stagione invernale e sostengono anche il sistema immunitario. Allo stesso modo, il pesce ricco di omega 3 come salmone, tonno, sarde, alici, e il pesce azzurro in generale, dovranno essere consumati almeno due volte la settimana (da preferire alla carne, soprattutto rossa che "affatica" il fegato).

Lo sapevi che... Il tè verde è una miniera di antiossidanti e di catechine, un vero sostegno per le funzioni del fegato. Berne almeno una tazza al giorno contribuirà a mantenere questo organo fondamentale in salute.

Oli vegetali

I condimenti vegetali sono assolutamente da preferire rispetto a quelli di origine animale (come il burro), per non appesantire e caricare eccessivamente il fegato. Gli oli vegetali come olio d'oliva, di semi, e di canapa, sono ideali come fonte lipidica sana. Saranno in grado di sostenere il fegato nella sua funzione depurativa dell'organismo dalle tossine ed evitarne l'accumulo eccessivo.