Alimenti Benefici per chi soffre di Malattie ai Reni

Introduzione Le malattie renali sono poco conosciute e spesso anche sottovalutate, eppure sono abbastanza comuni: si calcola che ne soffra circa il 10% della popolazione. Ovviamente ciascuna problematica richiederà trattamenti e cure specifiche, ma in tutti i casi è utile seguire una dieta sana e controllata, povera di cibi nocivi per questi organi e ricca di alimenti che, al contrario, hanno un effetto benefico sulla loro salute e li aiutano a funzionare meglio.

A cosa servono i reni I reni sono piccoli ma importantissimi organi a forma di fagiolo, situati su entrambi i lati della colonna vertebrale, che svolgono diverse funzioni essenziali per la sopravvivenza. Innanzitutto, si occupano di filtrare il sangue, depurandolo dalle sostanze tossiche, dai prodotti di rifiuto del metabolismo e da altre impurità, e di produrre l'urina. Inoltre, regolano l'equilibrio dei liquidi nel corpo e producono ormoni che contribuiscono a regolare la pressione sanguigna e a produrre i globuli rossi. I principali fattori che possono danneggiarli sono: diabete; ipertensione; sovrappeso o obesità; fumo; appartenenza al genere maschile; età elevata; predisposizione genetica.

Che cosa succede quando i reni si ammalano Quando i reni non funzionano correttamente, i rifiuti, compresi i prodotti di scarto del cibo, si accumulano nel sangue. Ecco perché le persone con malattie renali devono seguire una dieta mirata, con restrizioni e indicazioni che variano a seconda del disturbo presente e del livello di danno renale. Per esempio, i soggetti con una malattia in fase iniziale e danni limitati tendono ad avere meno restrizioni di quelli con insufficienza renale, che invece solitamente devono seguire una dieta protettiva per i reni che aiuti a ridurre la quantità di rifiuti nel sangue. Spetta al medico stabilire che regime alimentare seguire in relazione al caso specifico. Anche le restrizioni dietetiche variano, ma in genere è raccomandabile che tutte le persone con malattie renali limitino alcuni nutrienti.

I cibi benefici Bulgur

Aglio e cipolla

Cavolfiore

Ananas

Mirtilli

Uva rossa

Branzino

Albumi Ogni persona con malattia renale è diversa, motivo per cui è importante parlare con il proprio medico delle proprie esigenze dietetiche individuali. Fortunatamente, molti cibi sono poveri di fosforo, potassio e sodio, come quelli sopra elencati.

Bulgur Il bulgur è un prodotto a base di grano integrale che costituisce un'alternativa adatta ai reni ad altri cereali integrali ad alto contenuto di fosforo e potassio. Questo cereale nutriente è una buona fonte di vitamine del gruppo B, magnesio, ferro e manganese. Apporta anche proteine ​​vegetali e fibre alimentari, importanti per la salute dell'apparato digerente.

Cavolfiore Il cavolfiore è un ortaggio molto nutriente, ricco di elementi benefici, fra cui la vitamina C, la vitamina K e il folato. È anche un'ottima fonte di composti antinfiammatori come gli indoli ed di fibre. Il purè di cavolfiore può essere utilizzato al posto delle patate per un contorno a basso contenuto di potassio.

Ananas Molti frutti tropicali come arance, banane e kiwi sono molto ricchi di potassio. L'ananas, invece, è un'alternativa dolce e povera di potassio, indicata per chi ha problemi ai reni. È anche ricco di fibre, manganese, vitamina C e bromelina, un enzima che aiuta a ridurre l'infiammazione.

Mirtilli I mirtilli sono ricchi di sostanze nutritive e una delle migliori fonti alimentari di antiossidanti. In particolare, contengono antiossidanti chiamati antociani, che possono proteggere da malattie cardiache, alcuni tipi di cancro, declino cognitivo e diabete (20). Sono ottimi per i reni, poiché sono a basso contenuto di sodio, fosforo e potassio.

Uva rossa L'uva rossa è ricca di vitamina C e contiene antiossidanti chiamati flavonoidi, che hanno dimostrato di ridurre l'infiammazione. Inoltre, apporta resveratrolo, un tipo di flavonoide benefico per la salute del cuore e in grado di proteggere dal diabete e dal declino cognitivo.

Branzino Il branzino fornisce proteine di alta qualità e grassi sani chiamati omega-3. Gli Omega-3 aiutano a ridurre l'infiammazione e possono abbassare anche il rischio di declino cognitivo, depressione e ansia. A differenza degli altri pesci, che sono ricchi di fosforo (specie i frutti di mare), il branzino ne contiene quantità limitate. Tuttavia, è meglio consumarne piccole porzioni per tenere sotto controllo i livelli di fosforo.