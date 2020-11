In generale, gli alimenti a basso indice glicemico sono caratterizzati da: presenza di fibre viscose in dosi sostenute, alti quantitativi d' acqua , carboidrati di tipo complesso o monosaccaridi che necessitano la trasformazione epatica in glucosio (fruttosio e galattosio), presenza di lipidi, presenza di proteine poco denaturate e cottura insufficiente o cottura eccessiva; tutti questi fattori contribuiscono a ridurre l'indice glicemico di un alimento e del pasto completo.

L'indice glicemico è la velocità con la quale i carboidrati e le proteine di un alimento vengono digeriti, assorbiti, eventualmente trasformati dal fegato , e riversati nuovamente nel sangue sotto forma di glucosio; in parole povere, all'indice glicemico corrisponde la velocità con la quale si alza la glicemia dopo un pasto (lasciamo altre definizioni più accurate alla letteratura scientifica). Questa caratteristica dei cibi varia in base ad alcuni fattori: composizione chimica in macronutrienti ( glucidi , proteine e lipidi ), relativa digeribilità, struttura molecolare dei carboidrati (semplici o complessi, glucosio, fruttosio o galattosio ), quantità di FIBRE VISCOSE , presenza di amminoacidi liberi e prevalenza di alcuni amminoacidi rispetto ad altri, ecc.

Quali sono?

Esistono due diverse classificazioni dell'indice glicemico alimentare e diverse tabelle di traduzione; alcune utilizzano come parametro di confronto il "pane bianco", e altre una "soluzione di glucosio e acqua" (consigliato, poiché il glucosio dovrebbe essere il nutriente che vanta il maggior potere insulino-stimolante). L'unico grosso difetto di questo genere di stima è la variabilità sperimentale, ovvero: ogni ente di ricerca che ha osservato l'impatto glicemico degli alimenti ha ottenuto risultati (a volte poco, a volte molto) differenti tra loro; le variabili che potrebbero aver inciso maggiormente su questa diversità sono: livello di maturazione dell'alimento, campione/soggetti di ricerca, livello di cottura, grado di idratazione degli alimenti.

Di seguito riporteremo quelli che, univocamente, sono stati classificati come alimenti a basso indice glicemico (i valori sono riferiti alla comparazione con la soluzione di glucosio, con valore pari a 100). Invito i lettori a prestare attenzione soprattutto alle diciture alimentari poiché, laddove non sia specificato, non "dovrebbe" essere stato applicato alcun tipo di trattamento termico. D'altro canto, sorge il dubbio che alcuni dati possano essere stati omessi o trascurati, poiché la somministrazione di legumi e cereali crudi non sarebbe sempre di facile applicazione, rischiando l'insorgenza di alcuni effetti collaterali a carico dell'intestino (a causa delle componenti non digeribili). Tuttavia, considerando che gli alimenti ad alto indice glicemico raggiungono valori addirittura superiori a quelli della soluzione di glucosio stessa (ad es. maltodestrine o altri cibi artefatti), penso che un aumento di alcuni punti con la cottura possa risultare di scarsa importanza. Di certo gli alimenti a basso indice glicemico, anche previo cottura, non supereranno mai la soglia di 50-55 punti (a parer mio, ancora valutabile come medio-basso indice glicemico). Fra questi, ci sono alcune alcuni cibi autunnali con indice glicemico basso.