Alimentazione intuitiva: cos'è e come funziona

Per ovviare al problema e liberarsi della cultura della dieta , una soluzione potrebbe essere quella di seguire l' alimentazione intuitiva.

Quando si parla di diete ogni persona sembra conoscere quella migliore ma la verità è che capita molto spesso di intraprendere un regime alimentare specifico ma di abbandonarlo in fretta perché non lo si sente calzante con le proprie abitudini.

In cosa consiste l’alimentazione intuitiva

Nota anche con il termine inglese Intuitive Eating, questa soluzione è una sorta di anti-dieta creata nel 1995 dalle nutrizioniste Evelyn Tribole ed Elise Resch. Basata sull'ascolto del proprio corpo, prevede sostanzialmente di mangiare quando si ha davvero fame e smettere quando si è sazi e di non sottostare a particolari diktat, se non quello di svolgere pasti il più possibile sani.

L'approccio punta a liberare dalla schiavitù di un regime alimentare ricco di costrizioni e calcolo di calorie e ad abbracciare una filosofia costituita solamente da 10 regole piuttosto generiche volte ad educare all'ascolto dei segnali che il corpo invia.

Alcune critiche al metodo hanno evidenziato il fatto che, sul lungo periodo, seguire l'alimentazione intuitiva non faccia dimagrire ma questo non va in contrapposizione con quanto dichiarato dalle creatrici, il cui obiettivo è proprio divulgare un approccio al cibo sano e sereno.