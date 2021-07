Alimentazione del gatto, come scegliere?

Il cane e il gatto sono mammiferi appartenenti all'ordine dei carnivori . Nonostante entrambi abbiano un' alimentazione a base di proteine animali, per caratteristiche evolutive il gatto viene definito "carnivoro stretto ". E' possibile notare come la dentizione felina non sia progettata per una masticazione efficace per alimenti di origine vegetale ed il suo intestino sia più breve rispetto all'uomo o ad animali erbivori, quindi specifico per una digestione molto rapida.

Componenti dell'alimento per gatti

La dieta di un gatto deve soddisfare i fabbisogni energetici specifici della specie e della fase della vita in cui si trova l'individuo, dalla fase di crescita del gattino, alla vita adulta, fino alla vecchiaia. Ogni fase della vita del gatto costituisce un cambio di quantità di energia necessaria al mantenimento costante della temperatura corporea e delle funzioni degli organi, oltre a momenti specifici come la gravidanza e la lattazione.

Assumono quindi molta importanza alcuni componenti della dieta, che vengono metabolizzati per la produzione di energia e sostanze fondamentali all'organismo:

Proteine

Possono essere divise in proteine semplici, se formate da soli aminoacidi, o proteine complesse, se associate ad altre molecole. Sono implicate nella costituzione di organi ed apparati, possono avere funzione ormonale, di mantenimento dell'equilibrio acido-base o dei componenti del sistema immunitario. Alcuni aminoacidi hanno maggiore importanza perché definiti essenziali: questi non possono essere prodotti dall'organismo, ma devono essere introdotti con la dieta. Nel gatto gli aminoacidi essenziali sono 11 tra cui arginina e taurina. Per questo motivo la quantità di proteine di cui ha bisogno il gatto è superiore ad altri animali, arrivando a minimi quantitativi di 25 g/ 100g di prodotto per gatti adulti o 28-30 g / 100g di prodotto per gatti in crescita e in riproduzione.

Sono la fonte primaria di energia e, grazie alla grande produzione biliare, i carnivori sono capaci di utilizzarli al meglio. Per questo possono far parte della dieta fino al 15-30 %.

Particolare attenzione ricade sui componenti dell'alimento che apportano grassi della serie omega - 3 e omega - 6, tra cui l'acido linoleico, l'acido arachidonico, il DHA e l'EPA.

Sono i principali componenti energetici dei vegetali e sono importanti per il buon funzionamento del tratto intestinale, sotto forma di fibre, e della struttura di numerosi organi in coniugazione con proteine e grassi. I carboidrati possono essere formati dal metabolismo delle proteine o assunti direttamente dalla dieta, che diventa fondamentali in periodi della vita dell'animale in cui la quantità di energia necessaria aumenta, come in crescita, gravidanza o allattamento. L'amido è il principale carboidrato presente nei cereali e nella patata ed è utilizzato nella fase di estrusione delle crocchette, diventando così altamente digeribile per cani e gatti e permettendo una migliore disponibilità di proteine per l'organismo.

Tra i carboidrati troviamo anche le fibre, con importanti funzioni per il benessere intestinale. Le fibre possono essere solubili e fermentabili con azione di diminuzione del transito intestinale e della massa fecale, oppure insolubili. Queste ultime con la loro azione di trattenere maggiormente l'acqua dell'alimento e diminuirne l'assorbimento possono essere utili in alcune patologie intestinali. Negli ultimi anni hanno acquisito importanza le fibre pre-biotiche, in grado di supportare la crescita di batteri "buoni" rispetto a quelli patogeni. Tra le fibre pre-biotiche troviamo i frutto-oligosaccardi (FOS) e i mannano-oligosaccaridi (MOS).

Vitamine

Sono molecole organiche necessarie all'organismo in piccole quantità, ma indispensabili per la crescita e la funzionalità degli organi. Si possono dividere in vitamine liposolubili (A, D, E, K) e vitamine idrosolubili (complesso delle vitamine B e la vitamina C). Il primo gruppo ha la capacità di poter essere accumulato, per cui ad oggi è più comune trovare un eccesso di queste rispetto alle altre. Fonti di vitamine sono carne, pesce, uova, latte, agrumi e legumi. Una carenza di vitamine porta a manifestazioni specifiche per ognuna.

Sono elementi inorganici importanti per il metabolismo dell'organismo e possono essere divisi in macroelementi (calcio, fosforo, magnesio, zolfo, sodio, potassio e cloro) presenti in maggiore quantità, e microelementi (come zinco, iodio, manganese..). Alcuni minerali sono legati tra loro da equilibri di assorbimento, metabolismo ed attività, come per calcio e fosforo.

Per approfondire: