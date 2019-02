Alcolismo: quali carenze vitaminiche?

L'alterazione del potenziale d'assorbimento e la tendenza ad episodi di diarrea e vomito possono facilmente indurre a stadi di malnutrizione anche grave. Le componenti che sembrano subire maggiormente l'influsso dell'alcol a livello nutrizionale sono le vitamine, in particolare, le carenze più frequenti riguardano: tiamina (vit B1), riboflavina (vit B2), niacina (vit PP) ed acido folico (vit. Bc).

Nell'alcolismo le carenze vitaminiche provocano effetti e sintomatologie piuttosto gravi; la tiamina (come anche la riboflavina, la niacina e l'acido folico) è una vitamina idrosolubile che viene assorbita a livello dell'intestino; considerando che nell'alcolista la capacità d'assorbimento e di metabolizzazione sono seriamente compromesse, nei casi di abuso grave è frequente che si manifestino sintomi di malnutrizione in stadio avanzato.

Alcolismo e carenza di tiamina o vitamina B1

Gli effetti primari dell'avitaminosi da tiamina (ad eziopatogenesi alcolica) si riflettono sul SNC con il peggioramento dell'efficienza di conduzione nervosa, e sugli altri tessuti riducendo la capacità di metabolizzazione enzimatica dell'alcol stesso.

Alcolismo e carenza di riboflavina o vitamina B2

Anche la riboflavina viene assorbita in maniera analoga e pertanto il suo assorbimento risulta compromesso dall'abuso alcolico; il peggioramento della captazione di vit B2 causa soprattutto un'alterazione non selettiva delle mucose che si manifesta con evidenza in lesioni cutanee attorno al naso ed alla bocca.

Alcolismo e carenza di niacina o vitamina PP

Il malassorbimento intestinale sembra coinvolgere significativamente anche la niacina, la cui carenza prolungata incide negativamente sul mantenimento dell'integrità cutanea, peggiora ulteriormente la funzionalità intestinale ed anche quella nervosa.

Alcolismo e carenza di acido folico

In merito all'acido folico, vitamina fondamentale alla sintesi degli acidi nucleici, si manifestano frequentemente forme anemiche di natura megaloblastica, alterazione delle mucose e peggioramento della diarrea; in condizioni simili, la donna gravida (che per la gestazione necessita di un apporto di acido folico superiore alla norma) ha percentuali elevatissime di subire aborto o malformazioni fetali.