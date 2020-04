L'alcalosi metabolica può avere cause eziologiche differenti, che si alimentano vicendevolmente aggravando la condizione. Poiché la risoluzione del disturbo acido-base dipende dalla correzione di questi fattori, è essenziale conoscerne i meccanismi specifici per intraprendere l'azione terapeutica più appropriata.

Questo disturbo può avere gravi conseguenze cliniche, in particolare sul sistema cardiovascolare e nervoso centrale. Il livello di gravità è in parte determinato dall'efficacia/efficienza del sistema di compensazione dell'organismo. Alla base dell'alcalosi metabolica c'è un complesso disturbo idro-salino, da cui dipende l'insorgenza del disturbo acido-base.

Nota : se specificatamente riferito al sangue, l'incremento eccessivo del pH è meglio definito alcalemia (pH sanguigno > 7,40). L'alcalosi metabolica è un disturbo acido-base frequentemente incontrato nei pazienti ricoverati, soprattutto quelli in condizioni critiche, ed è spesso complicato da disturbi acido-base di tipo misto (in seguito capiremo meglio di cosa si tratta).

Le cause di questi squilibri possono essere suddivise in due categorie, a seconda del livello di cloruro misurabile nelle urine.

Nella sua forma pura, l'alcalosi metabolica si manifesta come alcalemia e conseguente ipoventilazione alveolare (riduzione della frequenza respiratoria). Questa è finalizzata ad aumentare la pressione di anidride carbonica (PaCO2) nelle arterie , a sua volta necessaria per la formazione dell'acido carbonico, indispensabile per controllare la variazione del pH. Normalmente, la PaCO2 arteriosa aumenta di 0,5-0,7 mmHg per ogni 1 mEq/L di bicarbonato plasmatico ed è molto veloce. La compensazione respiratoria, però, è una reazione incompleta. La riduzione dell'idrogeno sopprime i chemorecettori periferici sensibili alla variazione del pH. L'aumento della pCO2 (causato dall'ipoventilazione) può stimolare l'intervento di compensazione ad opera dei chemorecettori centrali, molto sensibili alla variazione della pressione parziale dell'anidride carbonica del fluido cerebrospinale . Proprio a causa di questa reazione, la frequenza respiratoria potrebbe aumentare nuovamente. La compensazione renale dell'alcalosi metabolica è meno efficace della compensazione respiratoria e consiste in una maggior escrezione di bicarbonato, superando la capacità del tubulo renale di riassorbirlo.

Quando l'eziologia dell'alcalosi metabolica non è certa e si sospettano l'utilizzo di droghe o l' ipertensione arteriosa , può essere necessario eseguire delle altre analisi. Primi fra tutti il dosaggio degli ioni cloruro (Cl-) nelle urine e il calcolo del gap riferito alla concentrazione degli anioni sierici . Quest'ultimo parametro è fondamentale per differenziare l'alcalosi metabolica primaria dalla compensazione dell'acidosi respiratoria.

Riconosciuti i sintomi tipici dell'alcalosi metabolica, la diagnosi vera e propria si effettua misurando la concentrazione degli elettroliti e dei gas disciolti nel sangue arterioso. Tra questi ha particolare rilevanza il livello di HCO 3 - , che in genere tende ad aumentare significativamente. E' comunque necessario ricordare che l'aumento del bicarbonato sanguigno non è una prerogativa dell'alcalosi metabolica; al contrario, si manifesta anche nella risposta compensatoria all'acidosi respiratoria di tipo primario.

Conseguenze

Conseguenze cliniche

Le conseguenze cliniche dell'alcalosi metabolica sono:

Complicanze

Nel caso in cui, per le ragioni che vedremo in seguito, le reazioni fisiologicche non dovessero risultare abbastanza efficaci o efficienti, aumenta il rischio dei cosiddetti disturbi acido-base misti. Ad esempio, se l'aumento della PaCO2 arteriosa è superiore a 0,7 per 1 mEq/L di bicarbonato plasmatico, può insorgere la condizione di alcalosi metabolica in associazione all'acidosi respiratoria primaria. Allo stesso modo, se l'aumento di PaCO2 è inferiore, oltre all''alcalosi metabolica si manifesta l'alcalosi respiratoria primaria.