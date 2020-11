Albero del pane: Proprietà e Benefici del nuovo superfood

Albero del Pane: Cos'è Conosciuto anche con il nome di Ulu, l'albero del pane è una pianta tropicale della famiglia delle Moracee, diffusa soprattutto nel Sud-Est Asiatico, in India, Oceania e alle Hawaii. Il suo frutto è tondo, simile a un melone, e ha un diametro di almeno dieci centimetri. La scorza è ruvida e di colore verde chiaro, mentre la polpa interna è quasi completamente bianca e si presenta con una consistenza farinosa. A dare il nome a questa insolita specie, sono la consistenza farinosa e anche il gusto della polpa, molto più simile a quello del pane appena sfornato o delle patate che a quello di un frutto succoso. Base alimentare delle popolazioni caraibiche Da secoli l'albero del pane rappresenta la parte più consistente dell'alimentazione degli abitanti delle aree in cui cresce in abbondanza ma, nonostante la sua enorme diffusione in quei luoghi, nessuno studio ne aveva mai approfondito le proprietà. «Fino ad ora c'è stata una grande lacuna in merito e una mancanza di approfondimenti scientifici sugli impatti sulla salute di una dieta incentrata principalmente sull'albero del pane sia negli esseri umani che negli animali» spiega Susan Murch, ricercatrice dell'UBC Okanagan.

La ricerca della British Columbia Per colmare questo vuoto, il team ha dato vita a un progetto che ha esaminato l'impatto del consumo dell'albero del pane, a partire dalle conseguenze sulla digestione. «Il frutto può essere mangiato crudo quando è maturo, oppure cotto, arrostito in forno, fritto o essiccato e macinato in una farina e riproposto in molti tipi di piatti», spiega Ying Liu, che ha condotto la sua ricerca con i colleghi del Natural Health and Food Products Research Group del British Columbia Institute of Technology e del Breadfruit Institute- National Tropical Botanical Garden alle Hawaii. Gli studiosi hanno preso in esame le reazioni di un gruppo di topi ai quali per tre settimane sono state somministrate dosi di questo frutto disidratato. Quindi, le hanno confrontate con quelle di un altro gruppo che, invece, è stato alimentato con grano tradizionale o altri cereali. Un alimento ad alta digeribilità I dati raccolti nel corso dello studio hanno permesso di stabilire che le proteine ​​dell'albero del pane sembrano più facili da digerire rispetto a quelle del grano semplice. Nei topi alimentati con questo tipo di dieta, inoltre, è stato riscontrato un tasso di crescita e un peso corporeo significativamente più elevato rispetto ai topi nutriti con alimenti dai valori standard. Il gruppo di ricerca ha anche notato come negli animali che abbiano seguono la dieta del pane, il consumo giornaliero di acqua fosse significativamente più elevato rispetto a quelli ai quali, invece, è stata mantenuta la dieta del grano. E come alla fine del periodo di studio, la composizione corporea fosse simile tra i due gruppi esaminati. «I nostri dati hanno quindi mostrato che una dieta a base di frutti di alberi del pane non sia affatto nociva per la salute, anzi, esattamente il contrario. Possiamo dire con certezza che si tratta di alimenti base molto funzionali».