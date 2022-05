Aglio Nero: cos'è, proprietà e usi in cucina

Introduzione L'aglio nero è un'alternativa all'aglio classico, bianco, che ha origini asiatiche ma è sempre più utilizzata anche nelle cucine occidentali, soprattutto italiane. La colorazione e la consistenza, molto più morbida rispetto all'aglio comune, si ottengono attraverso un processo di fermentazione che lo rende piacevole al palato, e facilmente digeribile. Questo tipo di aglio, alimento abbastanza recente perché è nato in Corea solo nel 2004, si è già diffuso rapidamente, dapprima negli Stati Uniti per poi arrivare anche in Europa. Vanta molte proprietà benefiche, e si presta alla preparazione di diversi piatti apprezzati anche da chi non ama particolarmente l'aglio.

Aglio Nero: cos'è, origini L'aglio nero, conosciuto anche come black allium, si presenta in spicchi dal colore bruno scuro e nero, con una consistenza morbida e cremosa (è molto semplice da schiacciare, basta una leggera pressione) e un gradevole retrogusto di liquirizia, e a volte di aceto balsamico, sul palato. Il sapore è molto più dolce rispetto a quello del comune aglio bianco, e non presenta neppure le note piccanti di quest'ultimo. Non ha odore e non lascia neppure alito sgradevole, per questo può essere tranquillamente consumato crudo. L'aglio nero è ottenuto dalla fermentazione dei bulbi, lasciati fermentare in un ambiente ad umidità e temperatura controllate - temperatura compresa tra i 60° e gli 90° e con un tasso di umidità compreso tra l'80 e il 90% - per un mese, senza alcuna aggiunta di additivi o conservanti. Trascorsi i 30 giorni, seguiranno altre sei settimane di ossidazione che porteranno l'aglio ad annersirsi e ammorbidirsi.

Differenze Aglio Nero e Aglio Bianco Entrambe le tipologie di aglio hanno evidenti proprietà benefiche per la salute. L'aglio bianco comune è molto più antico e longevo come alimento. Infatti, viene utilizzato da secoli a scopo curativo nella tradizione popolare, soprattutto per la cura delle infezioni e per il trattamento di disturbi come ipertensione arteriosa e vermi intestinali. L'aglio bianco contiene un maggior quantitativo di allicina, il principale componente antibatterico dell'aglio. L'aglio nero sarebbe dunque meno efficace nel trattamento delle infezioni batteriche, ma è più ricco di antiossidanti (il doppio dell'aglio comune), così come per fosforo, calcio e proteine. L'aglio contiene più calorie e carboidrati di quello comune. Calorie: 143 per 100gr (nero) vs 41 (bianco);

Carboidrati: 16,8 gr (nero) vs 8,4gr (bianco);

Fosforo: 80 mg (nero) vs. 40 mg (bianco);

Calcio: 36,66 mg (nero) vs. 5,0 mg (bianco);

Proteine: 12,5 g (nero) vs. 2,2 g (bianco).

Aglio Nero in cucina L'aglio nero può essere usato in cucina sia crudo che cotto, come alternativa all'aglio bianco, quindi come vero sostituto. Ideale nella preparazione di primi piatti (come i tradizionali spaghetti della tradizione aglio, olio e peperoncino), zuppe, salse, base per rosolatura di verdure verdi come spinaci, erbette, cicoria, tarassaco, o per cucinare il pesce.