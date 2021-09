Non digerisco l'aglio. Intolleranza?

L'intolleranza all'aglio e le conseguenti manifestazioni a carico del tratto gastrointestinale, possono essere da imputare ai fruttani (conosciuti anche come inulina), ossia carboidrati naturali a catena corta che fermentano nel sistema digerente, e che si trovano in alte concentrazioni in alimenti come: aglio appunto ma anche grano, cipolle, scalogno, asparago, e carciofo. Diversi soggetti, quando consumano alimenti ricchi di fruttani, possono avvertire disturbi addominali, proprio per la difficoltà nel metabolizzare questi carboidrati, infatti le persone con questa intolleranza possono associare il consumo di aglio crudo o cotto al mal di stomaco. Quando, tuttavia, la sindrome da colon irritabile e l'intolleranza al fruttano non sono la fonte della sensibilità all'aglio, si potrebbe presumere un'intolleranza o un'allergia all'aglio stesso. Spesso i termini "intolleranza" e "allergia" vengono utilizzati erroneamente in modo intercambiabile quando si riferiscono al cibo, invece sono reazioni corporee a cibi specifici, ma si tratta comunque di fenomeni diversi e causano diversi tipi di sintomi. Un'intolleranza all'aglio, o un'intolleranza a qualsiasi cibo, può causare sintomi come nausea, vomito, diarrea, dolori addominali e mal di testa, mentre un'allergia alimentare può causare reazioni avverse simili e anafilassi. Se un alimento specifico sembra causare sintomi dolorosi, è necessario consultare il medico il prima possibile per determinare le cause del disturbo.