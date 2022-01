Aglio e Cipolle: Proprietà e Benefici

Introduzione

Come condimenti, cipolla e aglio conferiscono un sapore ricco e profumato (anche se non gradito da tutti) al cibo in molte cucine, da Oriente ad Occidente. In realtà sono molto più che gustosi: il loro consumo, infatti, è stato associato a numerosi benefici per la salute, tra cui l'abbassamento del colesterolo, della pressione sanguigna e del rischio di insorgenza di alcune forme tumorali.

L'aglio, rispetto alla cipolla, è stato maggiormente oggetto di studi scientifici che hanno dimostrato come, ad esempio, mangiare aglio per oltre otto settimane abbia ridotto significativamente il colesterolo totale sia nei pazienti sani che nei pazienti con colesterolo alto. Non solo, si sarebbero evidenziati anche abbassamento nei livelli di glicemia a digiuno nelle persone con diabete e della pressione sanguigna sistolica e diastolica in soggetti ipertesi. Infine, l'aglio riduce l'infiammazione nel corpo.

Cipolla e aglio hanno molte similitudini benefiche, come contenere flavonoidi e polifenoli, che sono composti vegetali con proprietà antiossidanti che potrebbero aiutare a scongiurare malattie degenerative. Alcuni studi scientifici hanno dimostrato come i flavonoidi estratti dalla cipolla sembravano inibire il cancro del colon-retto e diminuire l'iperlipidemia, una condizione in cui ci sono alti livelli di particelle di grasso nel sangue.