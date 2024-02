Aggiungere il miele alle bevande calde fa bene?

Introduzione Quella di aggiungere miele alle bevande calde, come latte, te, tisane e infusi, è un'abitudine molto diffusa. Non si tratta solo di una questione di gusto ma, stando a una convinzione comune, anche di salute: si crede infatti che mettere questo dolcificante naturale ricco di proprietà benefiche nelle bevande generi effetti positivi, per esempio sulla gola e sulla tosse. In realtà, potrebbe non essere proprio così: sembra infatti che il caldo comprometta le azioni positive esercitate dal miele. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

È ottimo come dolcificante Il miele è un ottimo dolcificante, che apporta tanti benefici alla salute. Per questo, è spesso consigliabile utilizzarlo al posto delle altre sostanze edulcoranti, rispetto alle quali offre diversi vantaggi. In particolare, rispetto allo zucchero bianco è, a parità di peso, è molto meno calorico ed più efficace sotto il profilo organolettico, per cui può essere utilizzato in minori quantità, a vantaggio della linea. Non bisogna dimenticare infatti che contiene comunque zuccheri, per cui non bisogna esagerare con il consumo.

Come usarlo Il consiglio è di assumere uno- massimo due cucchiai al giorno di miele, da solo o in combinazione con altri ingredienti, come le noci. Può essere usato anche insieme alle bevande, ma meglio se non calde. Infatti, si è visto che se viene riscaldato in maniera eccessiva, la stabilità delle sue molecole può essere compromessa. Se dunque viene aggiunto a liquidi a temperature elevate diversi nutrienti fondamentali e benefici potrebbero deteriorarsi, compromettendo i suoi effetti positivi sulla salute dell'organismo. Non solo: il calore può compromettere anche le sue qualità organolettiche, interferendo su gusto e aromi.

Aggiungere il miele alle bevande calde non è una buona idea Mettere un cucchiaino di miele in tè, latte e infusi caldi potrebbe comportare una perdita importante di principi attivi preziosi per la salute. Il miele, dunque, potrebbe dare effetti minori a quelli sperati. Non solo: il caldo deteriora anche gusto e aroma del miele. Questo non significa che diventi pericoloso, ma semplicemente meno utile e benefico. Per godere delle innumerevoli virtù di questa sostanza, quindi, è meglio non metterla a contatto con liquidi bollenti. L'ideale è aggiungerlo in un secondo momento, quando la bevanda inizia a diventare tiepida, raggiungendo una temperatura che non rischia di alterare la composizione del miele stesso.

Quale scegliere Si consiglia di scegliere un miele biologico e di provenienza certificata: si tratta infatti di prodotti più puri e meno processati.

