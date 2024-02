Bere il quantitativo di acqua necessario al giorno è fondamentale per rimanere in salute e per evitare che molti meccanismi fisiologici si inceppino. Le acque però non sono tutte uguali. Anche se sono entrambe sicurissime da bere e fonte di preziosi minerali, l'acqua del rubinetto, ad esempio, non è la stessa di quella minerale, che a sua volta si suddivide in base alle caratteristiche che possono determinare alcuni benefici specifici. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Quali minerali ci sono nell’acqua Come suggerisce il nome, l'acqua minerale è ricca di minerali che si differenziano per tipologia e quantità a seconda delle rocce e dei terreni che questa attraversa prima di sgorgare alla fonte. I più comuni sono: magnesio, ferro, calcio, silicio e sodio, presenti sotto forma di carbonati, solfuri e cloruri, e il potassio. Sull'etichetta della bottiglia sono riportate preziose indicazioni da questo punto di vista, a partire dal residuo fisso, che corrisponde al peso dei minerali che rimangono dopo aver fatto evaporare a 180 °C 1 litro di acqua. Questo valore consente di classificare le acque in diversi gruppi: quelle minimamente mineralizzate (residuo fisso inferiore a 50 mg/L); oligominerali (50-500 mgLl); minerali propriamente dette o "medio minerali" (500-1.500 mg/L); fortemente mineralizzate (superiore a 1.500 mg/L).

Acque calciche Le acque calciche sono tali perché hanno quantità di calcio superiori a 150 mg/L. Sono di conseguenza ottime per chi ha carenza di questo minerale o per chi è in precise fasi della vita che, per diversi motivi, necessita di dosi di calcio giornaliere più alte della norma, ad esempio in adolescenza, quando lo scheletro osseo si sviluppa o la gravidanza. Ovviamente sono indicatissime anche per le persone anziane, visto che combattono l'osteoporosi, una condizione che si intensifica con l'età, quando le ossa diventano più fragili. Le acque calciche riuscirebbero anche in parte a contrastare l'ipertensione.

Acque ricche di bicarbonati Le acque che fanno parte di questo gruppo contengono più di 600 mg/L di bicarbonati e per questo aiutano la digestione, diminuendo l'acidità gastrica. Secondo alcuni studi, inoltre, aiuterebbero anche a ridurre il rischio cardiometabolico grazie ai loro effetti positivi sui lipidi e sugli zuccheri nel sangue.

Acque magnesiache Queste acque hanno più di 50 mg/L di magnesio e oltre a essere indicate per il mantenimento di una buona digestione, secondo diversi studi migliorerebbero anche la salute cardiovascolare.

Acque sulfuree Le acque sulfuree si chiamano così perché hanno una quantità di idrogeno solforato maggiore di 200 mg/L. Essendo leggermente lassative sono consigliate soprattutto a chi ha difficoltà da questo punto di vista, o soffre di disturbi a fegato e cistifellea.

Acque povere di sodio Anche se in generale tutte le acque minerali possono definirsi povere di sodio, perché nella maggior parte dei casi non ne hanno mai più di 50 mg/L, sono specificatamente chiamate così quelle che ne hanno una concentrazione ancora minore, che non supera i 20 mg/L. Questa tipologia è spesso indicata in caso di ipertensione, anche se in realtà non esistono ad oggi evidenze scientifiche di relazione tra consumo di acqua con più sodio e un peggioramento di questa condizione.

Acque ricche di sodio Così come esistono quelle povere di sodio ci sono anche quelle ricche, che ne hanno al loro interno più di 200 mg/L. Si tratta di una tipologia adatta soprattutto a chi svolge attività fisica intensa, perché utili a recuperare il sodio perso con la sudorazione durante l'allenamento. Il loro sapore però per alcuni potrebbe risultare non particolarmente gradevole.

Acque clorurate Queste acque hanno un'alta concentrazione di cloruro, superiore a 200 mg/L, e proprio per questo sono considerate ottime per migliorare la salute intestinale, delle vie biliari e del fegato.

Acque fluorate Le acque di questa tipologia rinforzano i denti e le ossa e prevengono le carie perché contengono più di 1 mg/l di fluoro. Non si deve però esagerare nel loro consumo perché, anche se l'eventualità è remota, assumendo troppo fluoro si corre il rischio di incorrere nella fluorosi, dannosa proprio per la salute dei denti.

Acque ferruginose Le acque ferruginose sono tali perché ricche di ferro. In particolare, ne contengono più di 1 mg/L e questo le rende idonee in caso di carenza di ferro o anemia.