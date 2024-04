Acqua di cottura delle uova: ecco come non sprecarla

Basta un po' di creatività, infatti, per trovare modi per riutilizzare l'acqua con la quale si sono cucinate le uova.

Annaffiare fiori, piante e orto

Annaffiare le piante che si hanno in casa o l'orto è quasi sempre una buona opzione quando si dispone di acqua che non si vuole sprecare, ovviamente se questa non è contaminata da detersivi o altri ingredienti chimici o nocivi che potrebbero danneggiare la vegetazione.

Quando l'acqua è quella nella quale si sono cotte le uova, questa soluzione risulta poi essere ancora più valida perché si tratta di acqua ricca di calcio, che quindi oltre a idratare le piante può portare loro anche nutrimento extra.

Un altro motivo per versare l'acqua di cottura della uova nei vasi di fiori e piante, soprattutto in estate, è che, esattamente come i gusci, ha un'azione repellente per gli insetti.

Prima di procedere assicurarsi che l'acqua sia tornata a temperatura ambiente perché innaffiare le piante con l'acqua calda potrebbe essere per loro nocivo.

Se nell'acqua è stato aggiunto sale, invece, meglio non usarla per questo scopo perché si tratta di un elemento che molte piante non sopportano e che quindi se assorbito tramite le radici e il terreno potrebbe bruciarle.