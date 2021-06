Acqua di Cocco: Pro e Contro

Non deve essere confusa con il latte di cocco , che si ottiene aggiungendo acqua alla polpa di cocco grattugiata ed è molto ricco di grassi.

L'acqua di cocco è il succo che si trova al centro di una noce di cocco verde , non ancora completamente matura. Questo liquido si forma naturalmente nel frutto ed è formato per il 94% di acqua, a fronte di pochissimi grassi .

Gli elettroliti sono minerali come potassio, magnesio, sodio e calcio, che svolgono diversi ruoli importanti nel corpo e che calano drasticamente dopo aver svolto un' attività fisica particolarmente intensa.

L'acqua di cocco può anche essere la bevanda perfetta per ripristinare l'idratazione e reintegrare gli elettroliti persi durante l'esercizio .

Inoltre, l'acqua di cocco contiene 600 mg di potassio in 240 ml ed è stato dimostrato che il potassio abbassi la pressione sanguigna nelle persone tendenti ad averla alta.

In un piccolo studio condotto su persone con pressione alta , l'assunzione di acqua di cocco ha migliorato la pressione sanguigna sistolica nel 71% dei partecipanti.

L'acqua di cocco può essere ottima per controllare la pressione sanguigna .

I calcoli renali si formano quando calcio, ossalato e altri composti si combinano per formare cristalli nelle urine . Stando alle prime ricerche sugli animali, sembra che l'acqua di cocco impedisca ai cristalli di attaccarsi ai reni e ad altre parti del tratto urinario.

Bere abbastanza liquidi è importante per la prevenzione dei calcoli renali .

Nonostante non esistano ancora riscontri sull'uomo, uno studio condotto su topi diabetici trattati con acqua di cocco ha evidenziato come questi abbiano mantenuto livelli di zucchero nel sangue migliori rispetto al gruppo di controllo.

In un altro studio, alcuni topi sono stati trattati con acqua di cocco e l'attività dei loro radicali liberi è diminuita, così come la pressione sanguigna , i trigliceridi e i livelli di insulina .

Una ricerca condotta sugli animali esposti alle tossine ha dimostrato che l' acqua di cocco abbia capacità antiossidanti che modifichino i radicali liberi in modo che non causino più danni.

I radicali liberi sono molecole instabili prodotte nelle cellule durante il metabolismo , che aumentano in risposta a stress o lesioni e quando sono in eccesso possono danneggiare le cellule e aumentare il rischio di malattie .

Come bere l’acqua di cocco

L'acqua di cocco è leggermente dolce con un sottile sapore di nocciola, quindi oltre ad essere benefica è estremamente gradevole.

Si può bere direttamente dalla noce verde, inserendo una cannuccia nella parte morbida. Se si sceglie questa opzione è bene ricordarsi di conservare la noce di cocco in frigorifero e consumarla entro due o tre settimane dall'acquisto.

Un'alternativa più semplice è quella di bere acqua di cocco in bottiglia, disponibile nella maggior parte dei negozi di alimentari. In questo caso, verificare che la bevanda sia al 100% acqua di cocco e che non siano presenti zuccheri aggiunti o agenti aromatizzanti.

Inoltre, questo succo tropicale può essere utilizzato per dare un aroma in più a frullati, budini, yogurt, condimenti o sostituito all'acqua naturale ogni volta che si desidera un po' di dolcezza in più.