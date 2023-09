Acqua al cetriolo: come prepararla e benefici

Bere il giusto quantitativo di acqua al giorno è fondamentale per il funzionamento dell'organismo, visto che una corretta idratazione regola la temperatura corporea, lubrifica le articolazioni, elimina i rifiuti dal corpo ed è responsabile di molti altri meccanismi fisiologici. Non tutti però riescono a bere molto perché lo stimolo della sete non è tanto insistente o semplicemente per dimenticanza. Un modo per stimolarsi a bere può essere quello di aggiungere all'acqua frutta e verdura, in modo da conferirle un aroma più invitante. Tra le varie opzioni scegliere il cetriolo è sicuramente una delle più vincenti, visto che questo ortaggio apporta diversi benefici e non ha nessuna controindicazione e può quindi essere consumato anche ogni giorno.

Come prepararla Tagliare in fette sottili la quantità desiderata di cetriolo.

Metterle in un bicchiere o in una caraffa piena d'acqua e fare riposare qualche ora in modo che l'acqua assorba il sapore dell'ortaggio.

Aggiungere a piacere anche menta o agrumi.

L'acqua infusa di cetriolo può essere conservata nel frigorifero per un massimo di 3 giorni.

Mantiene idratati Non introdurre nel proprio organismo abbastanza liquidi non genera solo una sensazione di grande sete ma può portare alla disidratazione, che a sua volta è responsabile di diversi effetti collaterali come mal di testa, vertigini, sonnolenza, diminuzione dell'elasticità della pelle e bassa pressione sanguigna. Oltre all'acqua anche alcuni cibi aiutano a rimanere idratati, come il cetriolo, che in modo simile ad altre verdure contiene quasi il 100% di acqua. Inoltre, il suo gusto è gradevole e la sensazione che lascia in bocca è fresca. Queste caratteristiche lo rendono perfetto per dissetarsi nelle giornate più calde o dopo aver svolto un'attività sportiva particolarmente intensa.

Fornisce nutrienti essenziali I cetrioli contengono fibre, calcio, ferro, magnesio, fosforo, zinco e vitamina K. Un cetriolo medio apporta all'organismo circa il 57% della quantità giornaliera di quest'ultima, fondamentale per la coagulazione del sangue e la salute delle ossa. Anche se alcuni nutrienti passano all'acqua nella quale le fette di cetriolo sono immerse, per una maggiore assimilazione il consiglio è di mangiare il cetriolo una volta che si finisce di bere.