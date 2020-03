Generalità L'acido pantotenico, comunemente identificato come vitamina B5, è un fattore idrosolubile del gruppo B. Shutterstock È termolabile, quindi suscettibile all'innalzamento della temperatura che avviene durante la cottura dei cibi, e instabile alle variazioni acido-basiche del pH. Ciò nonostante, la sua abbondante presenza negli alimenti di origine animale e vegetale rende quasi impossibile la relativa carenza nutrizionale. L'acido pantotenico ha una funzione biologica molto importante, ovvero di precursore del Coenzima A (CoA), traportatore dei gruppi acilici e necessario al metabolismo dei macronutrienti energetici tanto quanto a quello degli ormoni steroidei. L'apporto consigliato di acido pantotenico è di circa 4-7 mg / die. Per approfondire: Vitamina B5

Carenza La carenza essenziale di acido pantotenico è molto rara e mai pura, in quanto si manifesta solo con gravi stati di denutrizione generale; d'altro canto, in letteratura non sono documentati quadri clinici riconducibili al potenziale tossico di questa molecola.

Funzioni L'acido pantotenico è il precursore del Coenzima A, una molecola fondamentale al metabolismo di tutti e tre i macronutrienti e degli ormoni steroidei, in quanto funge da trasportatore universale dei gruppi acilici. Inoltre, la vitamina B5 rappresenta il costituente principale dell'Acyl-Carrier-Protein (ACP), un carrier o proteina di trasporto, implicato nella complessa sintesi degli acidi grassi. Nell'organismo, l'acido pantotenico libero rappresenta una porzione molto scarsa, mentre la maggior parte si trova nei tessuti sotto forma di CoA e di ACP. Il metabolismo / catabolismo dell'acido pantotenico non è del tutto chiaro, ma si è osservato un aumento dell'escrezione urinaria in seguito a somministrazioni integrative; per contro, si nota un aumento dei livelli sierici di vitamina B5 durante il digiuno e nel diabete insulino-privo. A tal proposito, è ipotizzabile che la diminuzione dell'escrezione urinaria di acido pantotenico sia sensibile alle concentrazioni di insulina circolante (< insulina → > riassorbimento tubulare e viceversa).