Tra gli omega 3 essenziali, l'ALA è considerato quello metabolicamente meno attivo. Ciò nonostante, l'acido alfa-linolenico è l'unico veramente indispensabile, perché da esso l'organismo è capace di ricavare anche EPA e DHA. Le reazioni enzimatiche che pilotano questa conversione non sono sempre del tutto funzionanti e possono rimanere compromesse aumentando il fabbisogno alimentare di EPA e DHA. Pur essendo meno efficace rispetto ai suoi due derivati, l'ALA presenta anche dei vantaggi che interessano soprattutto il modo d'uso e gli effetti indesiderati. L'acido alfa linolenico è contenuto in vari alimenti dietetici impiegati come condimento e in certi integratori alimentari di interesse salutistico.

Assieme all' acido eicosapentaenoico (EPA, 20:5, ω3) e all' acido docosaesaenoico (DHA, 22:6, ω3), l'ALA compone la serie dei lipidi essenziali omega 3 . In nutrizione, l'aggettivo "essenziale" definisce la totale incapacità dell'organismo di sintetizzare un elemento, o di farlo in quantità adeguate al proprio fabbisogno; ciò implica la relativa necessità di introdurlo con la dieta.

Per ridurre la "suscettibilità" all' irrancidimento dell'acido alfa linolenico, l' olio di soia commerciale viene sottoposto quasi sempre a un processo di idrogenazione incompleta, per trasformare una parte degli acidi grassi in conformazione "cis" a "trans". Questo olio di soia non può essere considerato una buona fonte di acido alfa linolenico, né tantomeno una scelta completamente salutare.

Le fonti alimentari di omega 3 sono rappresentate principalmente da alcuni vegetali, ricchi di ALA, e dai prodotti della pesca , assieme alle alghe , che sono invece ricchi soprattutto di EPA e DHA. Dei tre, l'acido alfa linolenico è quello generalmente più abbondante nella dieta. Un tempo non si faceva alcuna distinzione tra le molecole e veniva suggerito un livello minimo di assunzione indiscriminato. Oggi, invece, si tende a dare importanza anche alla presenza specifica di EPA e DHA. L'acido alfa linolenico è contenuto in maniera significativa nella porzione grassa dei semi; questa è più abbondante in quelli oleosi, ma abbonda anche nell' embrione dei cereali , dei legumi , degli pseudo cereali e di altri meno conosciuti. Ovviamente, gli oli prodotti spremendo questi alimenti sono una fonte concentratissima di acido alfa linolenico. Il contenuto di acido alfa linolenico negli alimenti di origine animale è generalmente inferiore all'1%, mentre predominano i suoi derivati EPA e DHA. La tabella sottostante riassume il contenuto di ALA negli alimenti più ricchi.

Gli alimenti ricchi di acido alfa linolenico e gli integratori che lo contengono devono essere utilizzati soprattutto quando la dieta non è in grado di coprire il fabbisogno individuale. Non è facile individuare la carenza di omega 3 e statisticamente questo deficit interessa prevalentemente EPA e DHA. Per garantire l'apporto di ALA è sufficiente:

In seguito a traumi , infezioni e infiammazioni, gli omega tre vengono usati per produrre citochine antinfiammatorie . Questa funzione sta alla base del loro effetto benefico anche per la patogenesi dell' aterosclerosi . Gli omega tre diminuiscono la viscosità del plasma e l' aggregazione piastrinica ; ciò determina una diminuzione della probabilità di occlusione trombotica . Inoltre, possiedono un effetto vasodilatatorio che promuove la circolazione venosa , arteriosa e capillare . In particolare, l'EPA diminuisce la fibrinogenoemia , potenzia la fibrinolisi e inibisce la produzione di platelet-derived growth factor C (PDGFC), proteina stimolante la produzione e la migrazione delle cellule muscolari lisce all'interno della parete vascolare.

Dosi e Modo d'Uso

Come trattare gli alimenti e soprattutto gli oli ricchi di acido alfa linolenico?

L'acido alfa linolenico è molto delicato.

Subisce negativamente l'influsso di:

Ossigeno

Radicali liberi

Calore

Luce.

I prodotti che contengono acido alfa linolenico devono essere conservati in contenitori ermetici, per il minor tempo possibile, in contenitori scuri, al buio e al freddo (meglio in congelatore).

Gli oli estratti dai semi ricchi di acido alfa linolenico vanno prodotti necessariamente per spremitura a freddo.

Si conservano meglio se addizionati con vitamina E (un potente antiossidante).

Gli oli ricchi di acido alfa linolenico vanno usati rigorosamente a crudo (ad esempio, per condire le insalate).

Quanto acido alfa linolenico consumare?

Il livello di assunzione raccomandata per l'acido alfa linolenico non è ben definito.

Rientra in quello dell'intero gruppo omega 3 che, secondo i recenti LARN, deve comprendere circa lo 0,5-2,0% delle chilocalorie totali nella dieta.

Non mancano comunque le raccomandazioni per un apporto più generoso. Considerando che per un adulto 250 mg devono essere forniti da EPA e DHA, in una dieta da 2000 kcal l'acido α-linolenico dovrebbe essere presente in media per 2,5-2,6 g.

Facendo uso di un integratori alimentari in capsule od opercoli è necessario stimare la quantità giornaliera in base al formato specifico, ricordando di non oltrepassare (salvo necessità particolari) i 3 g/die.

Al contrario, volendo sfruttare il potere benefico dei derivati EPA e DHA (prodotti nell'organismo), in accordo con il medico è possibile incrementare significativamente la dose.