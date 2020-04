Che cos'è L'aceto balsamico di Modena è un alimento tipico italiano che, dal 3 luglio 2009, gode del riconoscimento IGP (Indicazione Geografica Protetta)*. Come il sale, le spezie, la salsa di soia ecc, gli aceti appartengono al gruppo dei condimenti; differentemente dall'olio, però, hanno un contenuto energetico pressoché irrilevante. E' comunque doveroso specificare che quello balsamico, rispetto agli altri tipi di aceto (di vino, di mele, di riso ecc), contiene (seppur poche) calorie provenienti dagli zuccheri. E' molto utilizzato in cucina per arricchire piatti crudi e cotti, freddi e caldi.

* Nota: Aceto balsamico di Modena NON è sinonimo di aceto balsamico “tradizionale” di Modena, che invece gode del riconoscimento “Denominazione di Origine Protetta”; in seguito capiremo meglio la differenza.

Proprietà nutrizionali Caratteristiche nutrizionali dell'aceto balsamico di Modena L'aceto balsamico di Modena è un prodotto non inquadrato nei 7 gruppi fondamentali degli alimenti. Ha un apporto calorico moderato, fornito principalmente dai carboidrati semplici, costituiti da glucosio e fruttosio. Le proteine sono irrilevanti; grassi, fibre e colesterolo paiono assenti. Salvo modeste concentrazioni di potassio, non si apprezzano livelli significativi di minerali e nemmeno di vitamine. I fattori nutrizionali che caratterizzano maggiormente l'aceto balsamico di Modena sono diversi da quelli tradizionali; si tratta prevalentemente di polifenoli, oltre che di componenti aromatiche, volatili e non.

L'aceto balsamico di Modena può essere utilizzato in qualsiasi regime alimentare. Talvolta favorisce la riduzione dell'utilizzo di olio da condimento, il che lo rende utile nella terapia contro il sovrappeso. Non ha aspetti negativi nemmeno per la dieta contro le patologie metaboliche. In porzioni significative può essere inadeguato nell'alimentazione di chi soffre di gastrite e malattia da reflusso gastroesofageo. Non ha controindicazioni per la filosofia vegetariana, vegana e religiosa di qualunque genere.

La porzione media di aceto balsamico di Modena è di 5-10 g (circa 5-10 kcal).

Descrizione L'aceto balsamico di Modena è un condimento scuro, tendente al nero, di consistenza variabile a seconda del caso. Ha un sapore e un aroma caratteristici, con prevalenza dei gusti acido e dolce, ma anch'essi mutevoli in base al prodotto. La consistenza può essere liquida o sciropposa, quest'ultima “solitamente” correlata a un maggior livello qualitativo. Nota: la glassa di aceto balsamico, tipicamente più densa rispetto all'aceto balsamico di Modena NON invecchiato, è un alimento completamente diverso e non dev'essere confusa con l'aceto di Modena.

Produzione Cenni di produzione dell'aceto balsamico di Modena La creazione dell'aceto balsamico di Modena avviene con il sistema tradizionale anche se, in base al produttore, si notano parecchie differenze di tipo metodologico. Per aumentare le possibilità di produzione e commercio, il disciplinare dell'IGP è tutt'altro che restrittivo, e ammette l'uso di mosto di uve (anche se non provenienti dalle province di Modena e Reggio Emilia) in percentuali tra il 20 e il 90%, dell'aceto di vino tra il 10 e l'80% e l'utilizzo di caramello fino al 2%.

Al contrario, NON sono previsti i passaggi di prelievo e rincalzo tipici dell'aceto balsamico tradizionale DOP, che deve rispettare criteri a dir poco rigidissimi. Gli ingredienti dell'aceto balsamico di Modena, una volta miscelati, devono essere conservati in contenitori di legno per una durata di almeno 60 giorni. Se il prodotto viene fatto maturare per almeno 3 anni, acquisisce l'appellativo di "invecchiato".

Qualità Valutazione qualitativa dell'aceto balsamico di Modena La valutazione qualitativa dell'aceto balsamico di Modena viene effettuata da un organismo di certificazione indipendente, direttamente nominato dal “Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali”. L'ente di controllo ha il dovere di verificare la conformità dell'alimento al disciplinare di produzione e l'idoneità delle proprietà organolettiche finali; anche la fase di imbottigliamento, riservata esclusivamente a centri autorizzati e certificati, deve rispettare il disciplinare di produzione.