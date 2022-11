Acerola: proprietà e benefici della ciliegia tropicale

Dai frutti si ricava il succo che viene concentrato, essiccato e polverizzato fino ad ottenere un estratto con un altissimo contenuto di vitamina C . Da sapere: 1 grammo di polvere di acerola essicata corrisponde a circa 100 gr di arancia, in quanto a vitamina C.

Concentrato di vitamina C e sali minerali

La caratteristica peculiare dell'acerola è quella di essere una miniera di vitamina C, oltre alle diverse proprietà. Il frutto fresco dell'acerola, infatti, contiene un quantitativo di vitamina C 30 volte superiore rispetto alle arance o al kiwi, alle fragole. Possiamo ritenere questa "cicliegia tropicale" una tra le fonti naturali di acido ascorbico più efficaci per il benessere dell'organismo.

I frutti dell'acerola apportano circa 32 calorie per 100 gr di prodotto (87,8% carboidrati, 4,3% proteine, 8% grassi), non contengono solo vitamina C, bensiì caroteni, tannini, vitamine B1, B2, B3, B5, B6, provitamina A e sali minerali tra cui: ferro, calcio, fosforo, potassio, magnesio. Anche dal punto di vista della composizione chimica, questi frutti contengono il doppio di magnesio e di acido pantotenico rispetto alle arance. Sono inoltre richci di bioflavonoidi (ossia di vitamina C2) che hanno un'azione sinergica alla vitamina C.