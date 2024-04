A che ora pranzare per accelerare il metabolismo

Non è soltanto cosa si mangia a pranzo, ma l'orario in cui si consuma il pasto a fare la differenza per svegliare il metabolismo e non accumulare grasso .

Quando pranzare per accelerare il metabolismo

Sebbene le abitudini quotidiane siano certamente soggettive, esiste secondo gli esperti in nutrizione un orario più idoneo in cui consumare i pasti. Se per la colazione si conviene consumarla in una fascia oraria compresa tra le 7.00 e massimo le 9.00 del mattino, o comunque trascorse le 12 ore dalla cena della sera precedente, per il pranzo l'orario ideale è invece tra le 12 e le 14.

Tale orario risulta congeniale perché è proprio in questo periodo della giornata in cui gli ormoni della tiroide sono più attivi: il metabolismo è più veloce e non si accumula grasso. I

Anche in questo caso viene in soccorso un rapido e semplice calcolo da fare: il pranzo deve essere consumato entro le 4 ore e 1/2 dalla colazione, per bruciare i grassi più velocemente e non accumulare peso in eccesso. Importante, tra la colazione e il pranzo, consumare anche un piccolo spuntino, come frutta secca, un piccolo frutto o una spremuta.