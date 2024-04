Introduzione Non è soltanto cosa si mangia a colazione, ma l'orario in cui si consuma il primo pasto della giornata, considerato dagli esperti in nutrizione, quello più importante per mettere in moto l'organismo. Consumare i cibi giusti aiuta a migliorare il metabolismo, a tenere sotto controllo gli zuccheri nel sangue e ad attenuare il senso di fame durante la giornata. Tuttavia è bene avere un orario idoneo per consumare la colazione, per diverse ragioni: accelerare il metabolismo, e dunque perdere peso, ma anche avere regolarità intestinale ed energie per affrontare gli impegni quotidiani.

A che ora fare colazione per accelerare il metabolismo L'orario in cui è meglio fare colazione per accelerare il metabolismo, varia da persona a persona. Gli esperti, tuttavia, concordano nel definire una fascia oraria in cui si dovrebbe consumare il primo pasto della giornata, ed è compresa tra le 7:00 e le 8:00 del mattino, ossia quel lasso di tempo che generalmente corrisponde al risveglio per la maggior parte della popolazione. L' orario ideale per fare colazione, però, non corrisponde per forza a quello del risveglio, ma varia in base a quando si è consumata la cena la sera prima, allo stile di vita o ai disturbi soggettivi di ognuno.

La finestra delle 12 ore Per facilitare il compito e capire dunque quale sarebbe l'ora giusta per fare colazione, viene in soccorso un rapido e facile calcolo, definito come "finestra di 12 ore". Tradotto significa: lasciar passare almeno 12 ore di digiuno tra la cena della sera precedente e la colazione della mattina successiva. Se si cena alle 20:00, ad esempio, si dovrà fare colazione alle 8:00 del mattino. Questa potrebbe essere una routine congeniale, ma anche 19.00 -7.00 ecc. Discorso diverso quando la cena viene consumata tardi perché l'orario della colazione verrebbe posticipato a metà mattinata, e non sempre si rivela essere la scelta migliore per la salute. Favorire il microbioma intestinale Uno degli effetti positivi del digiuno notturno di 12 ore tra la cena della sera precedente e la colazione successiva, favorisce il corretto funzionamento del microbioma intestinale, ossia l'insieme dei microrganismi presenti nell'intestino, che influisce sullo stato di salute di un individuo. In questa finestra di digiuno, il microbioma osserva un momento di riposo, riuscendo così a rigenerarsi per il benessere dell'intestino.