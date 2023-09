Dieta di settembre da 1300 Kcal: lo schema settimanale Settembre è un mese in cui si può portare in tavola ancora tanta frutta e verdura estiva, abbinata alle primizie autunnali. Si possono preparare deliziosi menù con ortaggi gustosi come zucchine, peperoni, pomodori a cui aggiungere i profumi dell'autunno...il periodo ideale per mangiare sano e con gusto, riducendo l'apporto calorico. Dopo la Dieta di settembre equilibrata, date un'occhiata allo schema settimanale proposto dalla nostra nutrizionista Kseniya Mazzotta per la dieta di Settembre da 1300 kcal. Attenzione: le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di specifiche figure professionali il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie personalizzate, ovvero studiate sulle particolari condizioni fisiologiche e/o patologiche del singolo individuo e sul suo specifico fabbisogno energetico

Mercoledì E' presente nel menù del mercoledì l'indivia, un ortaggio tipico del bacino del Mediterraneo e, in Italia, viene ampiamente consumata sia cruda (in insalata), sia cotta (lessata, alla romana e farcita). Contiene pochissimi grassi, proteine e glucidi, mentre vanta un ottimo quantitativo di acqua, di fibre (in particolare l'inulina), di sali minerali e di vitamine. Redazione Colazione: 125 ml latte vaccino parzialmente scremato + 30 g fette biscottate integrali + 20 g marmellata senza zuccheri aggiunti + 10 g noci secche

Spuntino: 1 kiwi

Pranzo: 60 g orzo + 80 g formaggio fresco semimorbido + 100 g indivia + 1 pera + 10 g olio evo

Spuntino: 1 mela

Cena: 160 g merluzzo + 200 g bieta + 60 g pane integrale + 10 g olio evo

Giovedì Nel menù del giovedi compare la zucca che rientra tra gli alimenti ipocalorici o a bassa densità energetica, apportando solamente 18,0 kcal per 100 grammi di prodotto. La polpa di zucca si presta eccellentemente a mille impieghi: infatti, dopo averla privata della scorza - procedura comunque piuttosto complessa perché molto dura e massiccia - la zucca può essere cotta a vapore o bollita per preparare zuppe e minestroni, ma può essere anche tagliata a cubetti e cucinata in padella come le classiche patate arrosto, aggiungendo quindi olio extravergine d'oliva, sale, pepe e – a chi piace – anche il rosmarino. Redazione Colazione: 125 g yogurt bianco naturale + 30 g fette biscottate integrali + 10 g crema di frutta secca 100% + 1 mela

Spuntino: 1 kiwi

Pranzo: 50 g di farro con 30 g di salsa di pomodoro + 80 g bresaola + 100 g finocchi + 15 g olio evo

Spuntino: 1 pera

Cena: 50 g ceci secchi + 200 g zucca + 30 g pane integrale + 10 g olio evo

Venerdì Nel menù del venerdì a merenda si può portare in tavola il melone invernale, più delicato e meno dolce, ma la conservazione è decisamente più lunga rispetto a quelli estivi.

Tra le varietà invernali più conosciute non può mancare il gigante di Napoli, caratterizzato da buccia sottile e verdognola, e polpa bianca particolarmente dolce. Si distingue pure il melone Morettino, dalla buccia verde scuro e polpa biancastra. Il melone di Malta presenta invece una polpa verde particolarissima. Redazione Colazione: 125 ml latte vaccino parzialmente scremato + 30 g fette biscottate integrali + 20 g marmellata senza zuccheri aggiunti + 10 g anacardi

Spuntino: 1 pera

Pranzo: 60 g di riso integrale con 40 g di funghi + 190 g sogliola + 150 g carote + 15 g olio evo + 150 g mandaranci

Spuntino: 150 g melone invernale

Cena: 1 uovo a frittata + 200 g rapa + 50 g pane integrale + 10 g olio evo

Sabato Un contorno molto apprezzato è lo spinacio. Nel menù del sabato abbiamo un contorno di spinaci a pranzo. In cucina, gli spinaci hanno molti utilizzi e si dimostrano estremamente versatili. Queste verdure possono essere mangiate crude in insalata, lessate o saltate in padella; svolgono il ruolo principale di contorno, ma rientrano anche in moltissime ricette di primi e secondi piatti elaborati. Redazione Colazione: 125 g yogurt bianco naturale + 30 g fette biscottate integrali + 10 g crema di frutta secca 100% + 1 kiwi

Spuntino: 150 g melone invernale

Pranzo: 140 g petto di tacchino + 200 g spinaci + 15 g olio evo

Spuntino: 1 pera

Cena: 1 pizza al piatto + 100 g lattuga + 5 g olio evo