Decalogo sulla Nutrizione: cos'è e cosa dice

Ormai è stato appurato senza alcuna ombra di dubbio che la nutrizione, non solo quella di base, ma anche quella preventiva e quella clinica, ha un'influenza diretta sul benessere psico-fisico dei cittadini. E proprio per tutelare la salute delle persone e favorire la diffusione di stili di vita sani ed equilibrati occorre programmare con massima priorità investimenti pubblici mirati.

Il contrasto alla malnutrizione

La malnutrizione è stata una delle tematiche di discussione al centro del dibattito durante il congresso. Per questo, è stata inserita anche nel decalogo, dove viene affermato che la malnutrizione, intensa sia per difetto (specie in ambito ospedaliero) sia per eccesso (e dunque con i conseguenti sovrappeso-obesità), deve essere contrastata con tutti i mezzi a disposizione.

Il contrasto alla malnutrizione, insieme alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT) deve essere considerata tra le priorità sanitarie del nostro Paese e per affrontarla bisogna elaborare e adottare un piano strategico nazionale.