Caffè e sindrome metabolica: quale correlazione?

Uno studio condotto in Cina dal Suzhou Medical College dell'Università di Soochow, e pubblicato sulla rivista scientifica the Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, evidenzia come un consumo moderato di caffè, tre al giorno, possa contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiometaboliche.

Gli studiosi si sono basati sull'analisi dei comportamenti di un campione di oltre 170.000 persone, senza malattie cardiometaboliche che consumavano regolarmente fino a tre tazze di caffè al giorno, e un secondo campione di quasi 190.000 persone che consumavano sia caffè, sia tè.

I risultati. I ricercatori hanno evidenziato come chi consumasse tra i 200 e i 300 milligrammi di caffeina al giorno, che corrispondono a tre tazze di caffè, avevano meno rischio di sviluppare la sindrome metabolica di oltre il 40%, rispetto a chi ne beve meno di 100 milligrammi al giorno.