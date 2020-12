In commercio esistono diversi modelli di aerosol , sia adatti ai bambini che agli adulti: tra le caratteristiche a cui prestare attenzione, non solo la dimensione e il peso , ma anche la silenziosità e la praticità di utilizzo. Per sfruttare al meglio i suoi benefici è importante scegliere un apparecchio adatto alle proprie esigenze.

Durante la stagione invernale , l' aerosol è uno di quegli apparecchi che tutti dovrebbero avere in casa. Prezioso alleato per combattere le patologie a carico delle vie respiratorie sia alte ( sinusiti , riniti , otiti ), sia basse ( polmoniti , bronchiti, ecc), l'aerosol permette di trasformare il farmaco da somministrare in una soluzione da inalare così da poter raggiungere più facilmente le zone da trattare.

Aerosol a pistone

Tra i modelli in commercio, molto diffuso è l'aerosol a pistone, composto cioè da un compressore che genera il flusso d'aria, da un'ampolla in cui è contenuto il farmaco e dalla mascherina per l'inalazione. Tra i suoi vantaggi, quello di generare particelle abbastanza piccole da risultare efficaci anche per raggiungere le vie respiratorie inferiori, particolarmente importante nel caso di patologie gravi come la broncopolmonite. D'altro canto, quello a pistone non è indicato per chi cerca un aerosol molto silenzioso.

Laica NE2003 Aerosol a Pistone

L'aerosol a pistone di Laica è uno dei modelli più apprezzati su Amazon. Adatto per il trattamento di tracheiti, bronchiti, sinusiti, raffreddori ma anche disturbi polmonari, permette una nebulizzazione veloce e finissima di qualsiasi tipo di farmaco, anche quelli oleosi come i cortisonici. Compatto e maneggevole, può essere utilizzato sia dagli adulti che dai bambini perché dispone di due mascherine specifiche oltre che di un nebulizzatore, una forcella nasale, un'ampolla, un boccaglio e 2 filtri. I clienti di Amazon lo consigliano perché assolutamente funzionale e per il prezzo competitivo, anche se il modello non risulta particolarmente silenzioso.