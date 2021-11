Aerosol: Migliori Modelli Durante la stagione invernale, l'aerosol è uno di quegli apparecchi che tutti dovrebbero avere in casa. Prezioso alleato per combattere le patologie a carico delle vie respiratorie sia alte (sinusiti, riniti, otiti), sia basse (polmoniti, bronchiti, ecc), l'aerosol permette di trasformare il farmaco da somministrare in una soluzione da inalare così da poter raggiungere più facilmente le zone da trattare. Il funzionamento è semplice: il nebulizzatore infatti trasforma il farmaco in una soluzione gassosa composta da minuscole particelle che vengono inalate attraverso una mascherina, un boccaglio o una forcella nasale, a seconda della zona interessata. Più le particelle saranno piccole, meglio raggiungeranno le vie respiratore coinvolte dalla patologia. In commercio esistono diversi modelli di aerosol, sia adatti ai bambini che agli adulti: tra le caratteristiche a cui prestare attenzione, non solo la dimensione e il peso, ma anche la silenziosità e la praticità di utilizzo. Per sfruttare al meglio i suoi benefici è importante scegliere un apparecchio adatto alle proprie esigenze. Ecco allora una selezione dei migliori tipi di aerosol in vendita su Amazon con le rispettive caratteristiche e la valutazione degli utenti.

Aerosol per neonati e bambini Come abbiamo visto, la maggior parte degli aerosol in commercio possono essere utilizzati anche dai bambini, grazie alle presenza di specifiche parti di ricambio. Tuttavia, se si desidera acquistare un dispositivo che verrà utilizzato soprattutto dai bambini, si può puntare su un prodotto pensato per soddisfare al meglio le loro esigenze. In commercio esistono aerosol dal design divertente e accattivante, capaci di rendere più piacevole l'utilizzo da parte dei piccoli. Pic Solution Miss Bibì Aerosol A Micropistone Un esempio, è l'aerosol per bambini di Pic Solution, in vendita su Amazon. Dotato di tecnologia a micro pistone che permette di ridurre l'ingombro e la rumorosità durante l'utilizzo, ha un simpatico design a forma di tartarughina azzurra. Non solo, l'ampolla acti-fast-pro assicura una terapia veloce e una maggiore quantità di farmaco nebulizzato. Tra i suoi vantaggi, anche la borsa per trasportarlo e il vano in cui è possibile riporre gli accessori per assicurare la massima praticità. All'interno si trova anche una mascherina per adulti, una forcella nasale, un boccaglio e un raccordo connessione ampolla. Pic Solution Miss Bibì Aerosol A Micropistone da € 44,99 Vedi l'offerta Chicco Aerosol Super Soft Rana Particolarmente adatto per i più piccini è anche l'aerosol di Chicco, Super Soft Rana. Pratico e funzionale, il dispositivo è stato pensato apposta per i bambini: data la sua simpatica forma, infatti, intrattiene e diverte i piccoli durante l'utilizzo. Grazie alle differenti mascherine morbide incluse, tuttavia, il dispositivo può essere utilizzato anche dagli adulti, ed è quindi adatto per tutta la famiglia. L'apparecchio per aerosol di Chicco contiene: ampolla, mascherina per bambini e per adulti, boccaglio, forcella nasale, tubo e raccordo per ampolla. In più il pratico vano porta oggetti permette di mantenere tutto in ordine. Chicco Aerosol Super Soft Rana, 0M+, Bianco/Verde da € 34,89 € 75,90 -54% Vedi l'offerta