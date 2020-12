Rinforzare gli Addominali Contro il Mal di Schiena

Se G cade lontano dal punto di appoggio, la forza Fmp deve aumentare per salvaguardare l'equilibrio. Per questo motivo i muscoli tonici antigravitari saranno più numerosi e forti in questo distretto. In fisiologia tale forza si definisce forza di erezione . Questa indispensabile organizzazione, provoca la compressione del punto di appoggio e viene denominata componente di schiacciamento .

Conclusioni

Considerati tali informazioni, è possibile finalmente dare risposta al quesito iniziale.

È assolutamente sbagliato curare il mal di schiena con il rinforzo dei muscoli addominali e paravertebrali, poichè questo tipo di lavoro porterà ad un ulteriore compromissione del disco intervertebrale. Più un muscolo è rigido, ipertonico ed accorciato, più aumenta la componente di schiacciamento articolare. Inoltre, più il peso è lontano dal punto di appoggio, maggiore dev'essere la forza muscolare antigravitaria.

Un'altra cosa su cui dovremmo riflettere è il paziente con ipercifosi dorsale: anche in questo caso, è scorretto potenziare i muscoli paravertebrali in quanto gli spostamenti anormali delle masse anteriormente richiedono una maggiore attività dei muscoli spinali aumentando la componente di schiacciamento articolare.

Altro errore che si commette è quello di considerare il retto dell'addome come un de-lordosizzante lombare. Il retto dell'addome non ha nessun rapporto con la colonna lombare, la sua azione provoca soltanto l'abbassamento delle coste. Per quanto riguarda la sua inserzione a livello del pube, si dimentica che gli iliaci sono in rapporto con il sacro per mezzo della articolazione sacro-iliaca, per questo motivo l'osso iliaco si muove in maniera indipendente senza modificare la curva lombare.

Concludendo, i muscoli erettori posteriori devono contrastare, non solo il peso, ma anche i loro antagonisti complementari. Gli spinali dorsali sono opposti agli addominali che abbassano il torace e al sistema muscolo-fibroso anteriore; il loro rinforzo provoca uno schiacciamento del disco intervertebrale.