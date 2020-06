E473 ESTERI SACCAROSICI DEGLI ACIDI GRASSI

Gli esteri saccarosici degli acidi grassi sono composti ottenuti da un glicide e da acidi grassi naturali (che sono principalmente di origine vegetale, ma anche quelli di origine animale potrebbero essere utilizzati).

I composti ottenuti hanno una composizione simile al grasso naturale parzialmente digerito ed esterificato con zuccheri.

Principalmente, questi additivi hanno una funzione emulsionante, stabilizzante, di supporto di coloranti sintetici ed antiossidante; partecipano al trattamento delle farine.

Gli esteri saccarosici degli acidi grassi possono essere contenuti in diversi prodotti come per esempio nei prodotti da forno.

Al momento non sono conosciuti effetti collaterali negativi per la salute dell'uomo in quanto il corpo metabolizza tutti i componenti proprio come lo zucchero ed i grassi naturali.

L'unico rischio è il fatto che possa contenere piccole concentrazioni di solventi di estrazione.

Dose ADI: 16-20 mg per kg di peso corporeo.