Vitamina C: Riassunto

Riassunto sulla Vitamina C

La vitamina C o acido L-ascorbico prende il nome dalla capacità di curare lo scorbuto, malattia che in passato colpiva i marinai che per tempi lunghi non riuscivano ad assumere vegetali freschi.

E' necessario assumere la vitamina C con l'alimentazione perché il nostro organismo non è in grado di sintetizzarla. Nel nostro corpo, ne esiste solo una piccola riserva all'interno delle ghiandole surrenali.

Shutterstock

Le funzioni positive di questa vitamina sono molteplici:

Principali fonti in natura:

Agrumi, Kiwi, ribes nero, fragole, peperoni dolci, peperoncino, prezzemolo, cavolfiore, patate dolci, broccoli, cavolini di Bruxelles, fragole, pomodori.

DOSAGGIO: tra i 45 ed i 60 milligrammi (più o meno la dose contenuta in un Kiwi di media dimensione). Tuttavia per apprezzare i suoi effetti antiossidanti occorre un'assunzione giornaliera di almeno 200 milligrammi/die.