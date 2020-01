METS, Indice di Potenza: come si misura il VO2max

« prima parte

Ipotizzando che il soggetto in questione sia un maschio di 29 anni di riferimento (VO2 max= 40 mlO2/kg) la percentuale di VO2max a cui si sta allenando è:

Il MET, plurale METS viene utilizzato da diverse attrezzature cardiofitness , tra cui la TECHNOGYM per indicare il costo metabolico dell'esercizio.

1 MET=3.5 ml di ossigeno consumato per Kg di peso corporeo al minuto

E' un' unità di equivalente metabolico e viene utilizzato per stimare il costo metabolico di una attività fisica secondo la relazione:

Di seguito sono riportati alcuni tra i test più semplici per la determinazione della massima potenza aerobica, alcuni dei quali possono essere eseguiti in maniera autonoma.

Un aumento dell'indice di performance significa che, a parità di FC, si è in grado di eseguire un esercizio ad una intensità maggiore.

L'INDICE DI PERFORMANCE (IP) è stato ideato da Technogym (R) per una valutazione sintetica e facilmente comparabile dell'allenamento svolto.

Test per Misurare il VO 2 Max

Test di Cooper

Percorrere la più grande distanza possibile in 12 minuti dopo aver effettuato il riscaldamento.

Materiale occorrente: notes-penna, pista misurata

VO2max (ml*kg-1*min-1)= 35.97 * (miglia corse) – 11.29 (Es.: corse 1,2 miglia: VO2max =35.97 *1.2 –11.29 = 31.9)

VO2 max in ml/min/kg= (Distanza percorsa in metri - 504.9) / 44.73

nota: lo studio di Cooper è limitato per valori compresi tra 29 e 60 ml/min/kg

Test di Margaria e Coll

Variante semplificata del test di Cooper:

Materiale occorrente : notes-penna, pista misurata

Protocollo: Percorrere la maggior distanza possibile in un tempo prestabilito dopo aver effettuato il riscaldamento.

RISULTATI

Per un tempo superiore ai 10 minuti:

VO2max = (distanza in metri + (30 x tempo in minuti)) / (5 x tempo in minuti)

Per un tempo inferiore ai 10 minuti :

VO2max = [(distanza in metri + (30 x tempo in minuti)) / ((5 x tempo in minuti) + 5 )]

Testi di Cammino

Test 2 Km di cammino (Oja-Laukkanen)

E' un test sottomassimale da campo

Il Valore del VO2 max è ottenuto attraverso un'equazione predittiva sesso specifica

Attendibile Validato e Ripetibile

Adatto a soggetti normalmente attivi di età compresa fra i 20 e i 65 anni che non presentano disabilità o patologie tali da impedire o limitare il cammino veloce e/o che non assumono farmaci che alterano la normale risposta della frequenza cardiaca all'esercizio

Adatto anche a soggetti sovrappeso che rispondono agli stessi criteri

CONDIZIONI CHE CONTROINDICANO L'ESECUZIONE DEL TEST: Infarto del miocardio negli ultimi 12 mesi - Ipertensione arteriosa non controllata - Coronaropatia - Patologie polmonari Ipertiroidismo refrattario ai trattamenti farmacologici - Aritmia scatenata dall'attività fisica - Dolore non diagnosticato agli arti superiori, spalle o torace comparso durante sforzo fisico - Altri severi sintomi scatenati dallo sforzo fisico (cefalea, vertigini, dispnea, asma) - Assunzione di farmaci modificanti il ritmo cardiaco (es. Betabloccanti) - Patologie osteo-articolari agli arti inferiori

Materiale occorrente: Percorso in piano misurato (2 Km) Cardiofrequenzimetro (facoltativo) Cronometro

PROTOCOLLO:

Regole generali: Eseguire il test solo in adeguate condizioni atmosferiche (temperatura mite, assenza di pioggia o vento) Prepararsi adeguatamente all'esecuzione del test (no cibo e/o fumo nelle 2-3 ore precedenti; no sforzi fisici il giorno del test e il giorno precedente, no alcolici il giorno del test e il giorno precedente, abiti comodi e scarpe adatte al cammino)

Riscaldamento: (alcuni minuti di cammino a velocità moderata seguiti da 100-200 metri percorsi a velocità sostenuta per adattarsi al passo che si dovrà mantenere durante l'esecuzione della prova. Riposo per alcuni minuti prima di eseguire il test)

Esecuzione del test: Il soggetto deve camminare a passo costante e alla massima velocità di cammino sostenibile in assenza di segni di malessere fisico: "Cammina il più veloce che puoi, ma non mettere a rischio la tua salute". La velocità di cammino corrispondente all'80 % della frequenza cardiaca massima teorica consente la maggior precisione del calcolo predittivo del VO2max .

Tempo di percorrenza dei 2 Km (m/s)

Frequenza cardiaca (FC) registrata alla fine del test (pulsazioni/min)

Età (anni)

BMI (rapporto fra peso (Kg) e altezza (m) al quadrato: Kg/m). Esempio, il BMI di un soggetto alto 180 cm che pesa 80 Kg è pari a: 80/(1,8) 2 =24,7

VARIABILI PER IL CALCOLO INDIRETTO DEL VO2max:

RISULTATI:

Uomini: VO2max (ml/Kg/min) 184,9 – 4,65(tempo) – 0.22(FC) – 0,26(età) – 1,05(BMI)

Donne: VO2max (ml/Kg/min) 116,2 – 2,98(tempo) – 0,11(FC) – 0,14(età) – 0,39(BMI)

TEST AL CICLOERGOMETRO

Astrand-Rhyming Test